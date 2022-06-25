 

Толмацкий обвинил сестру Градского в хайпе на теме наследства

25.06.2022, 3:43, Разное
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Александр Толмацкий, друг и коллега покойного Александра Градского, дал свои комментарии по поводу спора о его наследстве. Музыкальный продюсер обвинил Наталью Градскую в хайпе на этом фоне.
В эфире передачи «PRO-новости» музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что думает о возникшем споре вокруг наследника имущества покойного Александра Градского. Как он считает, Наталья уже знает, что не сможет вернуть потерянное наследство, поэтому хочет поднять шум на фоне обвинений в краже, тем самым просветивши свое имя в медиа.

Напомним, что Градская ранее обвинила и подала в суд на композитора за незаконное присвоение имущества. По её словам, перед смертью своего отца, когда тот находился на больничной койке, композитор приходил к нему со всеми необходимыми нотариальными документами и воспользовавшись положением больным заставил его подписать завещание, пока сама она находилась в другой стране.

Александр Толмацкий полностью опровергает такую теорию и считает это не больше чем выдумкой сестры для собственной выгоды.

Источник: teleprogramma.pro



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