 

Определены сроки летных испытаний спутников персональной связи «Гонец-М1»

25.06.2022, 3:34, Новости дня
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Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных «Гонец-М1» начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе, сообщили в Роскосмосе.

«По результатам выполнения эскизного проекта в 2022 году подтверждена возможность создания космических аппаратов «Гонец-М1» полностью на отечественной электронной компонентной базе, что исключает влияние санкционных ограничений. Летные испытания перспективной спутниковой системы планируется начать в 2028 году», – приводит РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Система связи «Гонец» нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

Ранее первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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