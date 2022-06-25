Определены сроки летных испытаний спутников персональной связи «Гонец-М1»

Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных «Гонец-М1» начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе, сообщили в Роскосмосе.

«По результатам выполнения эскизного проекта в 2022 году подтверждена возможность создания космических аппаратов «Гонец-М1» полностью на отечественной электронной компонентной базе, что исключает влияние санкционных ограничений. Летные испытания перспективной спутниковой системы планируется начать в 2028 году», – приводит РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Система связи «Гонец» нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

Ранее первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.

—