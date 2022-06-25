Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 млн беженцев

Более 1,6 млн жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля, ежедневно прибывает до 20 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«С 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 млн человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 млн человек, около 600 тыс. беженцев прибыли из других территорий Украины», – цитирует РИА «Новости» Голубева.

Число въезжающих граждан, по данным губернатора, существенно не меняется. Ежедневно границу области пересекают от 12 до 20 тыс. человек, которые затем уезжают в различные регионы России.

Ранее сообщалось, число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2 млн человек.

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