 

Границу Ростовской области с февраля пересекли более 1,6 млн беженцев

25.06.2022, 3:34, Новости дня
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Более 1,6 млн жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ в Ростовской области с середины февраля, ежедневно прибывает до 20 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«С 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 млн человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 млн человек, около 600 тыс. беженцев прибыли из других территорий Украины», – цитирует РИА «Новости» Голубева.

Число въезжающих граждан, по данным губернатора, существенно не меняется. Ежедневно границу области пересекают от 12 до 20 тыс. человек, которые затем уезжают в различные регионы России.

Ранее сообщалось, число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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