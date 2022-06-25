Стала известна причина смерти Левана Кбилашвили

Стало известно о смерти грузинского певца Левана Кбилашвили. Артист, по словам концертного директора, умер во сне.

Как пишет канал РИА “Новости”, сегодня ушел из жизни молодой певец, участник “Голоса” и любимчик Любови Успенской, 31-летний Леван Кбилашвили. Настоящая причина смерти пока не известна, однако его директор дал свои комментарии о случившемся. Сообщается, что у Левана не было никаких проблем со здоровьем, во время события он был в квартире в Москве, а когда его нашли, он будто бы спал.

Тело Левана Кбилашвили решили отправить в Грузию, где будут устанавливать настоящую причину смерти при помощи вскрытия, если родители актера согласятся на такой шаг.

Певец получил свою популярность в 2018 году, став участником шоу “Голос”. Тогда же он выступал на одной сцене с известной актрисой Любовью Успенской. После выступления певица подчеркнула талант Левана и призналась, что влюбилась в него.

Источник: www.mk.ru