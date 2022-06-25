Данко боится мести бывшего коллеги Цискаридзе

Актёр Данко заявил в интернете о нетрадиционной ориентации своего коллеги по театру Николая Цискаридзе. С тех пор, он серьезно обеспокоен возможным заявлениям Цискаридзе о расправе.

После того, как известный певец Александр Фадеев, под псевдонимом Данко, сделал публичное заявление о своем бывшем коллеге по Большому театру, что тот якобы имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, боится расправы танцора. Николай Цискаридзе пока что не дал свои комментарии по этому поводу.

Данко уже самостоятельно предположил возможную форму мести коллеги за такое заявление, он допустил, что тот может облить его кислотой, поэтому он сейчас находится в Ялте и прячется в лесу со своей возлюбленной Машей – так пошутил актёр, добавив, что Цискаридзе довольно злой и имеет хорошую память.

Николая Цискаридзе на сегодняшний день активно развивается в качестве телеведущего, и подобные заявления могут испортить его дальнейшую карьеру на ТВ. Его уже раскритиковал Рустам Солнцев, добавив свои негативные комментарии после выступления актера в программе «Сегодня вечером».

Источник: ctnews.ru