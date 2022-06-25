Яна Поплавская заявила о необходимости цензуры для артистов

Актриса Яна Поплавская в интервью заявила о необходимости введения цензуры для артистов. На сегодняшний день, нельзя пускать на сцену артистов, которые пропагандируют плохое поведение.

В интервью “Аргументам” известная советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Яна Поплавская призвала обратить внимание на необходимость введения цензуры для артистов. По мнению артистки, если и дальше допускать такое поведение на сцене и в эфире, то это может в будущем плохо сказаться на представлении о том, как нужно жить и что есть правильным. Сейчас уровень цензуры среди артистов крайне мал, и каждый может высказать свое недовольство так, как ему нравится, не обращая внимания на негативное влияние их слов на окружающих.

Поплавская в ходе разговора подметила, что сейчас появилось много людей, которые себе всё позволяют и говорят другим делать также, ведь им это сходит с рук. Она попросила сделать чистку среди таких людей, которые могли бы плохо повлиять на патриотичный дух российских граждан, в такое непростое время, ведь всё в один миг может превратится в анархию, и тогда про безоблачное будущее страны можно забыть. Актриса напомнила, что главными пунктами для процветания должны быть: образование, вера, любовь, культура, история и надежда.

Источник: ctnews.ru