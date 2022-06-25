 

Глава ВОЗ разочаровался решением ВС США о запрете абортов

25.06.2022, 2:10, Новости дня
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.

«Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены. И я ожидал, что Америка будет защищать эти права», – цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Ранее в США начались протесты из-за запрета на аборты.

Как сообщила газета The New York Times после решения Верховного суда запрет на аборты вступил в силу в шести штатах.

Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.

Дело «Роу против Уэйда» 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о подоплеке пересмотра дела «Роу против Уэйда» и как пересмотр резонансных дел в США может привести к всплеску насилия, которое грозит захлестнуть Америку этим летом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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