Андрей Данилко устроил антироссийскую провокацию в Амстердаме

Украинский артист и юморист Андрей Данилко провел в Амстердаме бесплатное выступление в наряде Верки Сердючки, там он выразил поддержку стране. Как пишет Telegram-канал «Культурная прачечная», концерт получился ярким и подстрекательским.

На благотворительном шоу в Амстердаме, в известном образе Верки Сердючки Андрей Данилко вмести со своей группой VERKA SERDUCHKA вышел на сцену в футболках с бранью на английском языке. Артист специально поменял слова своей песни, чтобы придать ей более антироссийскую тематику. Ранее Андрей Данилко уже менял слова в ряде своих песен, пытаясь сделать их более провокационными.

В конце выступления Данилко спел свою новую песню, которая стала хитом на Украине: «Прочь из Украины, москаль некрасивый». После выступления украинский артист заявил, что раньше не мог себе позволить спеть “раша гудбай” и не думал о плохом словосочетании песни, но сейчас будет петь везде и всегда только ее.

Источник: solenka.info