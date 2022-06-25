Новый муж Лены Катиной назвал свою тещу «волнующей девочкой»

Миллионер Дмитрий Спиридонов прилюдно обратился к матери певицы группы «Тату» Лены Катиной. Бизнесмен в своем обращение назвал тещу Инесса Катину «волнующей девочкой» и добавил фото женщины.

Дмитрий Спиридонов поблагодарил Инессу Всеволодовну за самое дорогое, что у него когда-либо было – за её дочь солистку Лену Катину.

Пара поженилась 18 июня 2022 года, на тот момент миллионеру было уже 39 лет, а певице группы “Тату” – 37 лет. На тот момент бизнесмен успел уже во второй раз поправится после онкологической болезни. Несмотря на склонность к онкологическим заболеваниям, будущая теща одобрила отношения пары.

Первый брак у солистки был в 2013 году, тогда она вышла замуж за талантливого рок-певца, композитора и продюсера Сашо Кузмановича, которому на тот момент было 38 лет. За время отношений у пары успел родится сын, которому дали имя Александр. В 2019 года пара распалась, а сын остался с Леной Катиной. Несмотря на развод, артистка не препятствует общению отца с сыном.

Источник: www.gazeta.ru