 

Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС

25.06.2022, 0:45, Новости дня
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Статус кандидата на вступление в Евросоюз «не упал с неба» Украине, а обретен заслуженно, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?» – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он сравнил обретение Украиной статуса кандидата с покорением вершины Эвереста. «Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки <…>. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех», — посетовал президент.

До этого Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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