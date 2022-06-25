Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС

Статус кандидата на вступление в Евросоюз «не упал с неба» Украине, а обретен заслуженно, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?» – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он сравнил обретение Украиной статуса кандидата с покорением вершины Эвереста. «Представьте, что мы покоряем Эверест и достигли предпоследней точки <…>. В мгновение мы забыли и обесценили собственный успех», — посетовал президент.

До этого Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

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