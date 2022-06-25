Как поменять настроение – Личное мнение

Почитала я комментарии про ваше настроение. Вижу, что у многих оно — не очень. Мягко говоря.

Именно поэтому вас так тронула смерть Юры Шатунова, которую в другое время вы бы, скорее всего, и не особо заметили.



Фото: istockphoto.com

Ну, что ж: буду помогать вылезать из задницы плохого настроения. Будем делать из говна конфету.

Как поменять настроение? Дам 3 совета.

Совет 1: Потренируйтесь.

Совет 2: Поухаживайте за собой.

Совет 3: Пообщайтесь с людьми вживую.

Понимаю: когда на душе кошки скребут, меньше всего хочется делать маску для лица, тащиться на тренировку и встречаться с друзьями.

Однако не делая этого, запуская своё тело и избегая общения, вы загоняете себя в замкнутый круг, в котором чувствуете себя ещё хуже, а сил вылезти из него остаётся всё меньше.

У каждой из вас наверняка есть куча обязательств перед другими людьми. Почему-то мне кажется, что их объём многократно превышает ваши обязательства перед собой.

Ребёнку вы «бабахаете» лучший среди его друзей день рождения, а себе жмёте деньги на абонемент в фитнес-клуб или студию йоги.

В результате, ваше искреннее желание экономно потренироваться дома на маленьком участке пола перед телеком было реализовано, в лучшем случае, ровно полтора раза.

Так не пойдёт, лапоньки. Чем хуже вам, тем хуже и вашим самым дорогим людям.

На Руси первый и самый лакомый кусок за столом всегда доставался матери, потому что она — стержень семьи. Именно от её душевного и физического состояния напрямую зависит благополучие всех, кто её окружает.

Позаботьтесь о себе. Пора.

Не жмите деньги на абонемент в фитнес-клуб. Найдите средства и время на уход за собой — дома или в салоне. Позвоните друзьям и назначьте встречу.

Спорт, уход за собой, общение — три этих простых рычага прекрасно приводят настроение в порядок. Воспользуйтесь.

Хватит хандрить.

Собираетесь претворить мои советы в жизнь? А когда?

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