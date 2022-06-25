Мнение: Реальный курс рубля, из крепостных в миллиардеры и зарплата про запас

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов вычислил, что реальный курс нашей национальной валюты должен составлять 33 рубля за доллар. Но и у нас, и за рубежом слишком многие заинтересованы в искусственном занижении курса (ссылка):



Самый популярный финансовый вопрос сегодня – почем “должен” быть доллар. Еще античные мыслители задавались вопросом о “справедливой цене” товара, а современные экономисты чаще говорят о “равновесной цене”. Это понятие полезно как некая точка притяжения для реально наблюдаемой рыночной цены.

Такое равновесное значение мы можем вычислить и для валютного курса, взяв в качестве критерия паритет покупательной способности (ППС).

ППС – это такой курс валют, при котором на одну и ту же сумму денег в странах, выпускающих эти валюты, можно купить одно и то же количество товаров. Под последними чаще всего подразумевается потребительская корзина, т.е. набор наиболее массовых товаров.

Если не удается найти сам паритетный курс, его можно без труда рассчитать по регулярно публикуемым в открытом доступе данным о номинальном ВВП и ВВП по ППС.

Возьмем в Википедии последние доступные данные для России, согласно которым за текущий год эти две величины оцениваются в $1,829 трлн. и $4,365 трлн., соответственно. Оценки сделаны МВФ в апреле этого года. Значит, за основу взят тогдашний курс доллара, среднемесячное значение которого составляло 77,9.

Эти данные позволяют нам найти такой курс доллара, при котором номинальный и паритетный ВВП России сравняются. Для этого надо разделить курс доллара, положенный в основу расчета паритетного ВВП, на отношение этих двух оценок нашего ВВП, т.е. курс доллара/(ВВП паритетный/ВВП номинальный), что и дает нам курс в 32,6 рублей за доллар.

Несколько комментариев по поводу этого расчета:

А. Повторим, что полученный таким образом курс является равновесным в том смысле, что при нем наши расходы будут в среднем одинаковы, тратим ли мы свои деньги в России или в США;

Б. Если бы государства не вмешивались в работу рынка, то примерно такой курс мы бы и наблюдали в жизни. В противном случае бизнес бы просто зарабатывал на разнице цен в двух странах, перепродавая дорого купленное задешево. И количество желающих на этом зарабатывать бы росло до тех пор, пока валютный курс отличался бы от паритетного;

В. Государства намеренно занижают курс национальной валюты, чтобы стимулировать отечественное производство. Это особенно характерно для стран, которые принято относить к развивающимся, в том числе к России;

Г. Это дает понимание двух фундаментальных сил, определяющих валютный курс. В случае доллара выходит, что рынок тянет его вниз, а государство его удерживает от падения. До сих пор государство это делало с помощью бюджетного правила, вкладываясь в иностранные ценные бумаги. Сейчас по известным причинам оно это делает в куда меньших масштабах, почему курс и валится, приближаясь к равновесному.

2. Блогер takoe-nebo приводит впечатляющий пример того, как в Российской Империи работали социальные лифты. Крепостные крестьяне могли стать миллионерами (на наши деньги миллиардерами). А условия работы на фабриках у таких новоиспечённых богачей были весьма привлекательными даже по нынешним меркам (ссылка):



В 1830 году в имении светлейшего князя Волконского родился мальчик, сын крепостного крестьянина. Пацан сызмальства любил рисовать, и князь заметил тягу ребёнка к искусству. В 12 лет его отправили в Москву учиться ювелирному делу. В 17 лет он вернулся и сразу же начал работать.

За 3 (три!) года он смог заработать столько, что князь дал ему вольную грамоту и юноша в 20 лет получил свободу. Шёл 1850 год и отмены крепостного права оставалось 11 лет.

В 1850-м он становится свободным,

В 1851-м открывает мастерскую,

В 1854-м мастерская становится фабрикой,

В 1857-м оборот фабрики 2 миллиона рублей,

В 1865-м он становится официальным поставщиком драгоценностей и сервизов для Императорского дворца.

В 35 лет молодой человек владел состоянием в 3,5 миллиона рублей (1 рубль тогда это как 1513 рублей 75 копеек сейчас). То есть сейчас он владел бы 5,2 миллиарда рублей.

До конца своей жизни он одевался строго, можно даже сказать бедно. Не тратил деньги на роскошь и праздную жизнь. Зато бывший крепостной понял одну простую вещь: настоящий капитал любого предприятия – это люди. Создай условия для труда и полноценной жизни и порвут для тебя любого конкурента.

Так и произошло.

Все работники фабрики получали зарплату в 3-5 раз выше, чем у конкурентов. Лучшие же мастера имели оклад в 500-700 рублей в месяц (офицер царской армии получал в месяц около 80 рублей, а простой рабочий на заводе – 25 рублей).

Но не зарплата была главным козырем:

– при фабрике работало общежитие для одарённых детей, которые учились 5-6 лет на полном пансионе, их родителям выплачивалась помощь;

– детей учили рисованию, живописи, лепке, керамике, скульптуре, каллиграфии, чтению чертежей, общеобразовательным наукам и даже… экономике;

– к полноценному труду допускали учеников только после достижения 18-ти лет (детский труд не существовал);

– каждый работник проходил несколько раз в год курсы повышения квалификации;

– с мастерами тесно работали приглашённые скульпторы, художники, академики и даже итальянские дизайнеры: Жуковский, Монигетти, Даль, Чичагин и т.д.;

– каждый работник мог взять оплачиваемый месячный отпуск для восстановления творческих сил и съездить за счёт предприятия на воды;

– производство размещалось в просторных залах с большим количеством окон, форточек и вентиляцией;

– были перерывы и бесплатные горячие обеды;

– бесплатное медицинское обслуживание;

– лучших мастеров отправляли в Италию и Германию на стажировки.

Всё это привело к тому, уже через 5 лет фабрика стала крупнейшим производителем ювелирки в России. Она “порвала” все международные выставки и ярмарки, об изделиях фабрики писали как о “невозможных”.

Даже Карл Фаберже почувствовал конкуренцию и падение спроса на свои украшения, после чего “родил” всем известные яйца. Никто из зарубежных гостей даже подумать не мог, что шедевры создаются руками бывших крепостных, которых было всего лишь 300: 170 мастеров и 130 учеников.

Звали этого юношу Павел Акимович Овчинников. Он умер в 1888 году, на его похороны собрались все работники фабрики до единого, даже пенсионеры.

3. Я рассказываю в «Школе капитализма», почему у вас в кошельке всегда должна лежать хотя бы одна месячная зарплата. Вот начало статьи (ссылка):

Советские руководители любили делать запасы. Это сейчас любое производство начинается с вопроса «кому я это продам». А при советской власти проблема сбыта директоров волновала мало, гораздо сложнее было не продать, а купить. Поэтому самые талантливые, самые матёрые переговорщики работали снабженцами, они доставали заводам материалы и станки. Понятно, что если уж удавалось закупить что-нибудь нужное, то брали побольше, с запасом, чтобы хватило надолго. Иногда жадничали, из-за чего взятое про запас ржавело и гнило…

В начале девяностых Россию накрыл дикий капитализм, и главным дефицитом в стране надолго стали деньги. Сейчас странно вспоминать, но тогда у нас была целая инфраструктура бартера — когда несколько предприятий, не имея на счетах свободных денег, обменивались товаром, чтобы хоть как-то запустить бизнес-цепочки. Понятно, что в такой атмосфере было уже не до складских запасов — на большие запасы просто не было свободных средств.