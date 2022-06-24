Санду опровергла слухи о возможном нападении России на Молдавию

Информация о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время, отсутствует, сообщила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Prime.

«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», – цитирует РИА «Новости» Санду.

Она также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.

«Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы», – подчеркнула Санду.

Ранее Молдавия призналась в неспособности поддержать все санкции ЕС против России.

До этого президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России.

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