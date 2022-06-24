 

Бургомистр Берлина полчаса проговорила с якобы мэром Киева

24.06.2022, 23:50, Новости дня
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Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщила сенатская канцелярия Берлина.

«Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Разговор был прерван преждевременно», – говорится в опубликованном в Twitter сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В Берлине заподозрили, что человек, который участвовал в разговоре, в действительности «был не Виталием Кличко», что позднее подтвердилось разговором с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником.

Мужчина на экране выглядел как настоящий Виталий Кличко. Однако, как указывает издание Tagesspiegel,, это был не он. Собеседник оказался мошенником. В настоящее время расследованием произошедшего занимается земельное ведомство по уголовным делам Берлина, передает ТАСС.

Сам Кличко сообщил газете Bild,что не звонил Гиффей. «Дорогая Франциска Гиффей, я только что узнал, что вы и мэр Мадрида получили фальшивый звонок. Кто-то выдавал себя за Виталия Кличко, но это был не я», – сказал мэр Киева. «Я надеюсь, что вскоре мы сможем поговорить по телефону по моим официальным каналам. Мне и переводчик не нужен», – подытожил Кличко.

Напомним, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли  экс-президента США Джорджа Буша – младшего.

Также они разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который сообщил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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