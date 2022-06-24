Путин пожелал выпускникам решать все задачи на «пять с плюсом»

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников РФ с окончанием учебы и пожелал им найти дело, которое позволит максимально раскрыть свой потенциал, посоветовал всегда ставить для себя самую высокую планку, стараться любые, даже небольшие задачи решать на «пять с плюсом».

«Во всех регионах – и в больших городах, и в небольших поселках выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам. От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля.

Президент отметил, что взрослая жизнь для вчерашних школьников только начинается, и перед ними сегодня – множество дорог и невероятное количество возможностей. «Очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственное дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал, и которое вам будет действительно по душе», – добавил российский лидер.

Президент посоветовал выпускникам всегда ставить для себя самую высокую планку вне зависимости от того, какую профессию они выберут, стараться любые, даже небольшие задачи решать на «пять с плюсом» и «по полной вкладываться в то, что делаешь, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки, если что-то не получается сразу».

Он добавил, что именно сегодняшним школьникам и студентам предстоит творить и создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах.

«Уверен, уже через несколько лет мы услышим, узнаем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами, тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепление страны, в продолжение ее лучших традиций. Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед – не сомневаюсь, у вас все получится», – сказал президент, пожелав выпускникам счастья, благополучия и удачи во всем.

Ранее на традиционный праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург отправились 40 выпускников, окончивших донецкие школы с отличием.

Праздник пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Его организатором выступает правительство Санкт-Петербурга. Мероприятие внесено в реестр мирового событийного туризма и рекомендовано к посещению в двух десятках европейских стран. Кульминацией праздника традиционно станет прохождение по Неве корабля под алыми парусами.

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