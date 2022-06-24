Порошина: «Гоша Куценко вселяет в меня надежду»

Мария Порошина высказала свое мнение о бывшем супруге Гоше Куценко и его таланте артиста. Как оказалось, в течение всех лет, что она знает своего коллегу, тот вселяет в нее надежду.

Порядка пяти лет Мария Порошина Юрий Куценко, более известный, как Гоша Куценко, состояли в незарегистрированном браке. У пары родилась дочь Полина, которой в этом году исполнилось 26 лет. Вторым мужем артистки стал Илья Древнов, в браке с которым родилось трое детей, Серафима, Аграфен и Глафира. После развода в 2018 году у звезды родился первый сын Андрей, который, согласно решению суда, не признан сыном Древнова.

Гоша Куценко также женился во второй раз, его избранницей стала фотомодель Ирина Скриниченко, которая моложе супруга на 25 лет. В 2014 году она родила дочь Евгению, а через три года – дочь Светлану. Куценко известен, как примерный отец, при этом хорошо отзывается о нем и первая возлюбленная Мария Порошина.

Как поделилась с общественностью сама Мария Порошина, именно экс-сожитель вдохновил ее на поступление в театральное училище. Более того, и сейчас, вот уже много лет подряд, он вселяет в нее надежду. Бывшие муж и жена, несмотря на то, что так и не дошли до ЗАГСа, и сейчас поддерживают дружеские отношения.

Стоит отметить, что и Полина Куценко также пошла по стопам родителей, добившись успехов на поприще кино, театра и телевидения. Ту же профессию избрала для себя на будущее и Серафима Древнова, ранее выступавшая солисткой в школьной рок-группе. Что же до Аграфены, Глафиры и сына Андрея, то они тоже проявляют свои творческие способности и вполне смогут продолжить династию артистов.

Источник: www.starhit.ru