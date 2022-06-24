 

100 заявок отправили федеральные и региональные СМИ на конкурс Росгосцирка «13 метров»

24.06.2022, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Организаторы получили сотый материал от участника Всероссийского конкурса журналистских работ о цирке. Заявка пришла из Омска. В ней – материал ГТРК «Иртыш» о выставке «Любимый поколениями», посвящённой 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, в Омском цирке.
«13 метров» – профессиональный конкурс для авторов, которые рассказывают о цирке, его артистах, режиссёрах, постановщиках, а также о мире циркового закулисья.

Среди участников – журналисты НТВ, ВГТРК, «Комсомольской правды», «АиФ» и других средств массовой информации федерального и регионального уровней.

В категории юниоры на конкурс заявились начинающие корреспонденты из студии «Три кита» города Сертолово Ленинградской области, ученики Центра медиатехнологий Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах, а также детской школы телевидения «Телешко» из Иркутска.

«Сейчас оргкомитет конкурса активно разбирает заявки, присланные участниками. Мы смотрим их видео- и фоторепортажи, читаем статьи, слушаем интервью с цирковыми артистами. Самые активные пока – телевизионные редакции города Омска. Отрадно видеть такой высокий интерес и профессионалов, и начинающих журналистов к цирковому искусству», – пояснила первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

Оценивать мастерство участников будут признанные профессионалы медиаиндустрии – пресс-секретарь Министерства культуры РФ Анна Усачёва, телеведущая Арина Шарапова, преподаватель магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Елена Афанасьева, журналист-международник Кирилл Привалов, международный fashion и селебрити фотограф Олег Зотов и другие.

Подать заявку на конкурс можно до 15 июля. Подробная информация о номинациях и условиях есть на сайте 13metrov.circus.ru.

Эксперты выберут лучшие работы к середине августа. Торжественная церемония награждения пройдёт в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, куда будут приглашены победители во всех номинациях. Кроме этого, лучшие участники получат почётные дипломы, призы и памятные подарки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03.21 / На видео засняли жуткого тощего монстра, выскакивающего из травы

16.06.21 / Ольга Бузова стала почетным магистром клуба “Что? Где? Когда?”

11.03.22 / Мнение: Текущие колебания

06.04.22 / Удобная обувь, но с небольшим каблуком – тренд этой весны: с какими нарядами сочетать этот модный аксессуар

01.01.22 / Мнение: Бесстыжие против бессовестных

20.12.21 / «Все опять пошли советским способом, через метафору»

27.04.22 / Французский генерал – Украина не стоит ядерного холокоста

05.02.22 / Никакого мяса и риса: Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей стройности

08.06.22 / Скандалы: Кто присваивает российские научные журналы

21.04.22 / Мнение: “Здравствуйте, мы с Украины!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика