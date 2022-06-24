 

IPhone 6S, iPhone 7 и первый iPhone SE останутся без обновления для iOS 16

24.06.2022, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

IPhone 6S, iPhone 7 и первый iPhone SE останутся без обновления для анонсированной операционной системы iOS 16. Apple презентовала ее на выставке WDC-2022, прошедшей 6 июня.
В Apple предупредили, что обновленная операционная система не предназначена для работы на устаревших моделях, сборка которых осуществлялась в 2015 году. Установить iOS 16 не смогут также пользователи iPhone 7 и 7 Plus, появившихся на рынке в 2016 году. Данные устройства получали обновления около семи лет, но теперь производитель собирается их списать. iOS 15 станет последней ОС, которую на них можно поставить.

Оценить преимущества iOS 16 смогут владельцы смартфонов с 11 по 13 серию включительно, iPhone SE, X, XR, XS и XS Max, iPhone 8 и 8 Plus. «Операционка» станет доступна пользователям осенью.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / Мужчина во сне оказался в загробном мире, увидел Бога и приобрел необычные способности

03.03.21 / «Мы не бомжи!»: бывшие участники «Дом-2» возмутились словами Людмилы Нарусовой

23.08.21 / Представьте то, о чем мечтаете, и желание сбудется: как на самом деле работает эта техника

01.05.22 / Мнение: ЧКовая книжка (Продолжение расследования «Бригада К»)

15.07.20 / Скандалы: Таймырский фронт «Роснефти»

03.03.22 / Выделите себе время для беспокойства: способы уменьшить стресс

19.05.21 / Скандалы: DarkSide озолотилась на шантаже

07.05.22 / Вслед за другими странами отсрочку от эмбарго на российскую нефть попросила и Болгария

21.05.21 / Новое, биологическое и безопасное мыло

14.01.22 / Он променял ее на молодуху, а она стала еще краше: как живет брошенная Цекало сестра Брежневой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика