IPhone 6S, iPhone 7 и первый iPhone SE останутся без обновления для iOS 16

IPhone 6S, iPhone 7 и первый iPhone SE останутся без обновления для анонсированной операционной системы iOS 16. Apple презентовала ее на выставке WDC-2022, прошедшей 6 июня.

В Apple предупредили, что обновленная операционная система не предназначена для работы на устаревших моделях, сборка которых осуществлялась в 2015 году. Установить iOS 16 не смогут также пользователи iPhone 7 и 7 Plus, появившихся на рынке в 2016 году. Данные устройства получали обновления около семи лет, но теперь производитель собирается их списать. iOS 15 станет последней ОС, которую на них можно поставить.

Оценить преимущества iOS 16 смогут владельцы смартфонов с 11 по 13 серию включительно, iPhone SE, X, XR, XS и XS Max, iPhone 8 и 8 Plus. «Операционка» станет доступна пользователям осенью.

Источник: www.ixbt.com