 

Мнение: Эпоха великих свершений и Сталинских репрессий

24.06.2022, 23:20, Разное
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Да, надо брать на вооружение.

Источник: Colonel Cassad



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