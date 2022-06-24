Идеален для зрелого возраста плюс главный тренд лета: секреты стиля бохо-шик для женщин за 50

Модный в прошлом веке стиль хиппи возродился сейчас в другой интерпретации — стиля бохо. Он отличается духом свободы и безмятежности, с ноткой бунтарства. Ошибочно полагать, что образы в стиле бохо могут примерять на себя только молодые девушки. На самом деле подобная концепция идеально подходит зрелым женщинам. Вот на какие нюансы точно стоит обратить внимание для создания гармоничных луков.

Одежда с принтами

Обратите внимание на вещи с растительными орнаментами и геометрическими узорами – они сейчас в моде. Вы можете смело надевать платье миди или даже макси с подобными рисунками. Если подбираете верх с принтом, тогда делайте ставку на однотонный низ, и наоборот.

Цветовая гамма

Освежить образ поможет одежда в стиле бохо из натуральных материалов. Главное, чтобы ткань была воздушной, летящей, струящейся.

Очень красиво смотрится одежда в светлых тонах. Только лучше надевать не чисто белоснежные вещи, а больше пастельных оттенков: кремового, шампань, молочного.

Создать жизнеутверждающий образ помогут вещи ярких расцветок: зеленых, синих, желтых, оранжевых, коричневых цветов. Приветствуется вышивка или аппликации на изделиях — это отличительные особенности одежды в стиле бохо. Рюши, оборки, воланы — тоже уместный декор, если рассматривать концепцию богемного шика.

Аксессуары

Стиль бохо предполагает обязательное наличие аксессуаров. Например, головных уборов, браслетов, колье, колец и т. д. Вот только украшения не должны быть в стиле минимализм. Напротив, приветствуются массивные серьги. Если браслеты, то лучше, чтобы их было несколько, либо один, но со сложных многокомпонентным дизайном.

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Приветствуются украшения хэнд-мейд, сделанные своими руками. Также допускается бижутерия.

Что касается головного убора, то уместнее всего будет соломенная шляпка. С помощью этого аксессуара любой образ станет более элегантным.

Отдавайте предпочтение сумочкам из натуральных материалов. Например, из текстиля, из ротанга. А вот аксессуары из синтетических материалов в стиль бохо никак не вписываются, поэтому виниловые изделия отложите для создания других образов.

Подходящие фасоны изделий

Не стоит забывать о том, что с возрастом нужно делать ставку на женственность и элегантность. Также необходимо подбирать вещи в зависимости от особенностей своей фигуры. Например, если это платье, то лучше, если оно не будет слишком облегать фигуру: тогда не будут видны изъяны в виде неидеально плоского живота.

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Следует избегать ношения тесных брюк. Отдавайте предпочтение штанам прямого кроя, брюкам-клеш или палаццо.

Если у вас не совсем упругая кожа на руках, тогда избегайте ношения маек. Неуместными являются кофточки с глубоким декольте.

Удачные сочетания

Платья хороши тем, что их не нужно комбинировать с другими вещами. Достаточно лишь подобрать соответствующую обувь. В этом случае подойдут элегантные босоножки на небольшом каблуке или танкетке.

Сочетайте брюки с рубашками и футболками. Если хотите создать дерзкий образ, то можете даже надеть футболку с какой-нибудь надписью.

Юбки комбинируйте с тем же самым верхом. Не отказывайтесь от маек, если у вас упругая кожа на руках.