Скандинавские волны как самая свежая летняя тенденция: что это за прическа и как ее сделать самостоятельно

В прическах, как и в моде в целом, есть тенденция к возвращению в прошлое. Не являются исключением и скандинавские волны, которые остаются популярными и этим летом. Преимуществом укладки является то, что ее можно сделать самостоятельно, а вид не уступает результатам работы самых опытных мастеров парикмахерского искусства.

Оригинальность скандинавских волн

Эта летняя прическа является утонченной версией пляжных волн. Особенность состоит в том, чтобы создать более плотные пляжные и менее искусственные голливудские волны. То есть скандинавская волна – это нечто среднее между пляжной и голливудской укладкой. Локоны начинают завиваться от корней, что создает впечатление натуральных от природы волнистых волос. Преимуществом является и то, что прическа проста в оформлении.

Есть два способа добиться потрясающего эффекта: первый – это без применения термоинструментов и вторая – с использованием плойки или утюжка. В обеих случаях вам не потребуется специальной профессиональной подготовки, вы легко сможете с этой работой справиться сами.

Второй плюс – это то, что укладка держится довольно долго. Как минимум она будет вас радовать до конца дня, а максимум (если у вас послушные волосы) останется на несколько дней.

Плетение косичек

Очень простой и проверенный способ сделать прическу в стиле скандинавских волн. Перед тем как приступить к работе, слегка увлажните волосы. Затем разделите волосы на небольшие пряди и сплетите каждую из них в косичку. Чем больше на голове будет косичек, тем менее крупными будут локоны и наоборот.

Отличной идеей будет сплести косы на ночь, а утром их расплести (без тщательного прочесывания). Если очень торопитесь, увлажните волосы, заплетите их и просушите феном, после чего распустите. Можете зафиксировать прическу лаком или другими стайлинговыми средствами для фиксации.

Использование плойки

Здесь все очень просто. Вам необходимо помыть и просушить волосы, после чего разделять их на пряди и накручивать на плойку. Если волосы длинные, отделяйте небольшие пряди, чтобы иметь возможность начинать с кончиков и доходить до самых корней.

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Если пряди будут большими, у корней локонов не получится, поскольку не хватит тепла плойки. И даже в этом случае есть выход, а именно завить сначала верхнюю часть пряди, а затем нижнюю и наоборот.

Использование утюжка

Утюжком для выпрямления волос также можно сделать замечательную прическу под названием скандинавские волны. Помойте голову и просушите волосы, можете использовать в небольшом количестве стайлинговое средство для лучшей фиксации, распределив его по всей шевелюре.

Отделите прядь, обвейте ее вокруг утюжка, прижмите волосы на изгибе, чтобы получилась волна. После этого опускайтесь вниз или поднимайтесь вверх и проделывайте то же самое. Добейтесь того, чтобы на пряди были волны по всей длине. Обработайте таким способом все волосы, чтобы получилась пышная копна завитков.

Помните о том, что не стоит задерживать утюжок слишком долго, чтобы не повредить структуру волос. Достаточно нескольких секунд, чтобы получился локон. То же самое касается работы с плойкой. Будет разумным решением предварительно обработать волосы термозащитным средством.