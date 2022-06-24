 

WP – усилия Европы по блокированию импорта российской нефти оказались неэффективными

24.06.2022, 22:45, Разное
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На фоне украинского конфликта повышение эффективности антироссийских санкций должно стать неотложным приоритетом для Джо Байдена и его коллег из G7 и Евросоюза, считает The Washington Post. По мнению издания, они, в частности, должны признать, что усилия Европы по блокированию импорта российской нефти в краткосрочном плане оказались неэффективными и должны претерпеть изменения.


AP

Доходы РФ от нефти растут — США и Европе нужен новый план, пишет The Washington Post.

На предстоящем саммите G7, который пройдёт в эти выходные в Баварских Альпах, главной темой обсуждений станет крупнейший с 1945 года конфликт в Европе и его последствия. И на фоне этого конфликта повышение эффективности экономических санкций против Москвы должно стать неотложным приоритетом для Джо Байдена и его коллег из Германии, Японии, Италии, Британии, Канады и Франции, а также для представителей Евросоюза.

«В частности, они должны признать, что усилия Европы по блокированию импорта нефти из РФ в краткосрочном плане оказались неэффективными и должны претерпеть изменения», — отмечает издание.

А пока нефтяные деньги помогают российской экономике выдерживать санкции Запада. Более того, после ввода российских войск на Украину рубль фактически укрепился по отношению к доллару.

«Необходимо срочно остановить этот поток наличности», — пишет The Washington Post.
 
Как отмечает издание, министр финансов США Джанет Йеллен в настоящий момент работает над планом, согласно которому Соединённые Штаты и другие сторонники Украины, используя западный контроль над страхованием и финансированием поставок российской нефти, будут платить Москве «не больше стоимости этой самой нефти». В результате российское сырьё по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая мировой экономике, но РФ будет получать за это меньше денег, поясняется в статье.
 
Мудрость этого предложения, по мнению The Washington Post, заключается в том, что оно нацелено на самое важное — не на поток сырой нефти из России, а на поток твёрдой валюты в противоположном направлении.

«Убедить «Большую семёрку» поддержать эту меру — это один из лучших способов, посредством которого господин Байден может сейчас помочь Украине», — подытоживает издание свою статью.



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