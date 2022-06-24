 

В ЛНР назвали сроки освобождения территории вокруг Лисичанска

24.06.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской Народной Республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Неделя – максимум полторы мы закончим полностью с Лисичанском. Все поселки, населенные пункты вокруг Лисичанска вплоть до промзоны мы уже очистим. Останется только Лисичанск и предприятие «Азот», с которого также не хотят уходить», – цитирует ТАСС Киселева.

 

Ранее в Минобороны заявили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга.

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Аргентина оценила эффективность одной дозы «Спутника V»

03.02.21 / Черный экран. Провайдеры начали блокировать “112 Украина”, ZIK и NewsOne после введения санкций

14.11.21 / В Украине подтвердили более 14 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

03.10.20 / Оппозиция в Минске сменила тактику

19.03.21 / МАУ возобновляет полеты в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул

04.03.21 / “Контроль над военными”. Муженко прокомментировал дело генерала Назарова

15.05.21 / Экс-глава МИД Польши Чапутович: Считаю, что именно внутренняя ситуация в Евросоюзе, а не в Украине, влияет на процесс расширения ЕС

08.06.21 / Российский рынок акций открылся ростом

02.03.22 / В Сумской области Bayraktar уничтожил две колонны врага

05.12.21 / Великобритания запустит пилотный проект по использованию таблеток от коронавируса – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика