В ЛНР назвали сроки освобождения территории вокруг Лисичанска

Освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской Народной Республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Неделя – максимум полторы мы закончим полностью с Лисичанском. Все поселки, населенные пункты вокруг Лисичанска вплоть до промзоны мы уже очистим. Останется только Лисичанск и предприятие «Азот», с которого также не хотят уходить», – цитирует ТАСС Киселева.

Ранее в Минобороны заявили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга.

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.

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