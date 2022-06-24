 

СМИ: Зеленский не будет увольнять главу СБУ

24.06.2022, 22:30, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, информирует украинское издание «Страна».

«С начала года это на моей памяти четвертое «увольнение». Баканов занимает, я это называю, «острую должность». Число желающих его отставки больше, чем число журналистов, готовых об этом написать. Иван Геннадьевич при должности и пока никуда уходить не собирается», – сказал собеседник издания, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Об этом написал в своем Twitter журналист Кристофер Миллер.

Информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Зеленский решил убрать друга детства с поста главы СБУ.

Иван Баканов – давний друг Владимира Зеленского, когда-то он руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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