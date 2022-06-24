 

При крушении мотопараплана в Пермском крае погиб пилот

24.06.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мотопараплан потерпел крушение в Пермском крае, причиной аварии стало запутывание строп, пилот скончался на месте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, вблизи площадки для полетов сверхлегкой авиации в деревне Мыльники Кунгурского района Пермского края произошло крушение мотопараплана под управлением местного жителя, который в результате происшествия скончался на месте, передает РИА «Новости».

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Установлено, что летательный аппарат упал из-за запутывания строп. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее при крушении самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека. В Минобороны сообщали, что причиной жесткой посадки Ил-76 стала неисправность двигателя.

Позже в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как самолет заходил на посадку с горящим двигателем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03.21 / Глава Минкульта отреагировал на открытие покерного клуба в киевском Доме профсоюзов

09.10.21 / Xiaomi готовит к презентации игровой смартфон Black Shark 4S Pro

09.10.20 / США провели международный тренинг по отражению атак с применением оружия массового поражения

07.05.21 / Блинкен прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

02.12.21 / ФСБ сообщила, что в трех регионах России задержала “агентов украинских спецслужб”

11.03.21 / В Беларуси выявили “британский” штамм коронавируса

16.12.20 / В Киеве на Майдане опять столкновения между полицией и предпринимателями

30.06.20 / Призывая голосовать, Путин не упомянул про обнуление президентских сроков 

07.09.20 / Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

02.09.21 / Украина с экономией закупила более 14 тыс. флаконов ремдесивира для пациентов с COVID-19 – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика