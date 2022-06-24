При крушении мотопараплана в Пермском крае погиб пилот
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Мотопараплан потерпел крушение в Пермском крае, причиной аварии стало запутывание строп, пилот скончался на месте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, вблизи площадки для полетов сверхлегкой авиации в деревне Мыльники Кунгурского района Пермского края произошло крушение мотопараплана под управлением местного жителя, который в результате происшествия скончался на месте, передает РИА «Новости».
Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Установлено, что летательный аппарат упал из-за запутывания строп. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Ранее при крушении самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека. В Минобороны сообщали, что причиной жесткой посадки Ил-76 стала неисправность двигателя.
Позже в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как самолет заходил на посадку с горящим двигателем.
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