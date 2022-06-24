 

В приложении “Электронный дом” начали тестировать сервис управления домофонами

24.06.2022, 22:15, Разное
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Полтора года назад жителям Москвы стала доступна платформа “Электронный дом” – “единое окно” для решения вопросов по управлению и содержанию жилого здания. С ее помощью можно проводить общие собрания собственников и опросы среди соседей, общаться с ними в чатах, вызывать мастеров-коммунальщиков и многое другое.

Данный проект развивается. Теперь жители восьми домов в разных районах столицы с помощью приложения “Электронный дом” могут управлять домофоном: принимать видеозвонки, создавать и менять временные и постоянные PIN-коды для входа в подъезд.

Почему пока используют жители только восьми домов? Потому что технологию тестируют в пилотном режиме. Новым сервисом пока пользуются лишь некоторые люди, живущие в Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском административных округов и в Зеленограде.

Он доступен для собственников квартир, людей, которые зарегистрированы по конкретному адресу, а также пользователей, указавших номер квартиры и код плательщика из единого платежного документа. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в приложении “Электронный дом Москва” с помощью стандартной или полной учетной записи портала mos.ru. Так посторонние не смогут получить доступ к управлению домофоном.

Во время тестирования технологии, разработчики получат обратную связь. Пользователи расскажут, удобно ли пользоваться сервисом и надо ли его доработать. Принимать вызовы, подходя к трубке домофона, по-прежнему возможно. Скоро в тестировании примут участие жители еще 44 многоквартирных домов, в том числе построенные по программе реновации.

Этот период продлится до конца 2022 года. В том случае, если сервис окажется эффективным и востребованным у горожан, он будет доступен для других москвичей.

Кстати, в будущем на платформе “Электронный
дом” должен появиться еще один умный сервис. С его помощью жители смогут управлять шлагбаумами во дворе дома. Сервисы данной платформы реализует и тестирует столичный департамент информационных технологий и ГКУ “Новые технологии управления”.



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