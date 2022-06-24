 

Восьмой флагманский офис “Мои документы” появится на Ярцевской улице

24.06.2022, 22:15, Разное
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Центры госуслуг в Москве существуют уже 10 лет. За это время жители столицы привыкли к быстрому и удобному оформлению документов. Таких офисов в городе уже более 130, из которых шесть являются флагманскими центрами с расширенным функционалом и один – Дворцом госуслуг на ВДНХ.

Еще один (восьмой) флагманский офис “Мои документы” скоро откроется в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Он будет находиться по адресу: Ярцевская улица, 19 (торгово-развлекательный центр “Кунцево Плаза”, рядом со станцией метро “Молодежная”). Соответствующее постановления подписал мэр города Сергей Собянин.

В новом центре государственных услуг сделают 60 окон приема. Также здесь будет работать медицинский кабинеты, туристическое бюро, фотоателье и даже кафе. А еще в офисе появится специальный кабинет для регистрации брака и конференц-зал, с котором будут проводить торжественные вручения первых паспортов, лекции, мастер-классы и встречи с горожанами. В паркинге под землей станут осматривать транспортные средства для их регистрации.

Кстати, Собянин также подписал постановления, в котором идет речь о расширении площадей центра государственных услуг района Коньково. Тот офис располагается по адресу: улица Академика Волгина, 26к1. Ежедневно его посещают порядка 800 человек.

Местные жители неоднократно просили властей перенести центр госуслуг “Мои документы” в более просторное и удобное место, поэтому в скором времени его “перенесут” в торговый центр “Беляево” – на улицу Миклухо-Маклая, 18к2. Рядом располагается станция метро.

Новое помещение больше в полтора раза (почти 1,5 тысячи квадратных метров). Там будет 56 окон приема и шесть терминалов в зоне электронных услуг. Также в офисе сделают комфортную зону ожидания, современный диагностический комплекс, откроют выставку в рамках проекта “Москва — с заботой об истории”. Все помещения будут приспособлены для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Напомним, центры госуслуг “Мои документы” работают с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.



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