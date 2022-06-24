 

Apple оснастит смартфоны линейки iPhone 15 двумя разъемами питания

24.06.2022, 22:15, Разное
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В Apple рассказали о планах оснастить смартфоны линейки iPhone 15 двумя разъемами питания. Один из них, согласно требованиям Евросоюза, будет USB-C.
iPhone 15 во всех исполнениях оснастят разъемом Lightning. К 2024 году смартфоны начнут поставляться с USB-C. В этом году производитель подгонит под новые нормы iPhone 14. В них сохранится «челка», но появятся новые экраны.

Apple пошла на уступки, но со следующей серией отправит в историю Lightning. В iPhone 16 останется только разъем USB-C. Не исключено, что производитель откажется и от него, если сможет полностью перевести девайсы на беспроводную зарядку.

Согласно постановлению, принятому Европейским парламентом и Советом ЕС, через два года USB-C станет обязательным для всех гаджетов, реализуемых в регионе.

Источник: www.ixbt.com



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