 

Упрашивал жену сделать аборт, а когда она запила, завел любовницу: как живет семья доктора Мясникова

24.06.2022, 22:15, Разное
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Ни для кого не секрет, что Александр Мясников – потомственный врач в 4-м поколении. Дед знаменитого теледоктора, его полный тезка, был хорошо известен в медицинских кругах. Несмотря на это, Александр Леонидович всегда добивался карьерных высот самостоятельно, а за поддержку и помощь благодарил только одного человека – свою жену Наталью. Супруги вместе уже более 40 лет, но гармоничный союз дался им нелегко. Было время, когда семейное счастье Мясникова буквально затрещало по швам.

В первый раз Александр Мясников связал себя узами брака еще в молодости. На четвертом курсе он влюбился в девушку по имени Инна и сделал ей предложение. Студенческий брак доктора быстро распался, а вскоре в его жизнь стремительно ворвалась та самая.

Со второй супругой, красавицей Натальей Колпакчи, Александр Мясников познакомился на одном из мероприятий. Поженившись, пара отправилась в Мозамбику, где Мясников работал военным доктором. Затем была Ангола, Франция, США. Они уже и не думали, что когда-то станут родителями, но все изменилось в 1993 году. Наталья неожиданно забеременела, а для Александра, которому было уже 40, эта новость стала настоящим шоком.

Мясников был так зациклен на карьере, что не хотел даже думать о детях. К тому же, у Натальи были проблемы со здоровьем. Поначалу Александр Леонидович даже упрашивал супругу сделать аборт, но она решила оставить ребенка. Леонид появился на свет в 1994 году и пошел по стопам предков-врачей, а его знаменитый отец еще не раз с ужасом вспоминал тот момент, когда предлагал жене прервать беременность.

Долгое время в семье доктора Мясникова царили мир и согласие. Однако после переезда в Америку все изменилось. Наталья серьезно пристрастилась к бутылке, а Александр Леонидович заметил тревожные симптомы, когда ситуация уже вышла из-под контроля, и уже ничем не смог помочь. В какой-то момент он решил, что этот брак не спасти, и нашел утешение в объятиях любовницы.

Александр Мясников закрутил роман с коллегой, которая тоже стажировалась в Штатах. В 2005 году любовница подарила ведущему дочку Полину. Теледоктор всегда принимал активное участие в жизни наследницы, но на ее матери так и не женился. Мясников не собирался оставлять законную супругу, к тому же, в какой-то момент она чудом взяла себя в руки.

Наталья покончила с пагубным пристрастием раз и навсегда, простила мужу измену и приняла его внебрачную дочь. Удивительно, но после всего пережитого семья Мясниковых стала еще крепче. За то, каким он стал и чего добился, Александр Леонидович всегда благодарит именно свою супругу. Сегодня их брак, которому исполнилось уже больше 40 лет, с полной уверенностью можно назвать счастливым и крепким.



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