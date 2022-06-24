Российские мошенники придумали новый сценарий

О том, что в нашей стране выявлен новый сценарий для выманивания денег у доверчивых граждан рассказали в Тинькофф Защита, пишут «Ведомости».

На этот раз целью мошенников стали школьники, решившие себя подстраховать во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ, время которых неумолимо приближаются в России.

Мошенники утверждают, что всего за 800 рублей школьник получит правильные ответы на экзамен по любому предмету. Для общения с потенциальными клиентами злоумышленники используют мессенджер Телеграмм, в котором создаются профильные сообщества.

В группах публикуется большое количество «подогревательного контента», такого как примеры правильных ответов и фейковые отзывы довольных пользователей. Когда жертва решает приобрести ответы, она переводит на карту злоумышленников 800 рублей, и отправляет мошенникам отчет о проведенном платеже. После чего незадачливый любитель «халявы» на экзаменах попадает в бан. Его блокируют в сообществе, чтобы избежать публикации негативного комментария.

О том, что такая система существует и работает в Тинькофф Защита рассказали двое клиентов банка Тинькофф, которые попались на удочку мошенников.

Сегодня в Телеграмм создано более тридцати похожих каналов. Скорее всего они принадлежат одним и тем же лицам, так как весь контент на них создан как под копирку. Объемы криминального оборота колоссальны. Если предположить, что всего треть из всех подписчиков всех каналов внесли по 800 рублей, то речь идет о десятках миллионов рублей прибыли.

Поимка мошенников осложняется отсутствием заявлением в полицию от потерпевших. Те, кто готов был совершить заведомо противоправные действия, обращаются к правоохранителям неохотно. Тинькофф Защита регулярно обращается к администрации Телеграмм с просьбой блокировать мошеннические сообщества, но практически сразу открываются новые.

“В схеме задействована целая группа мошенников. Они используют дропов — людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы. Таким образом, у мошенников появляется доступ к большому количеству карт, на которые можно получать много переводов. В группе кто-то работает с дропами и занимается выводом денег, кто-то — ведет сами каналы, в них публикуется большое количество постов и прогревающего контента. При этом каналы принадлежат одной группировке мошенников, поскольку совпадение текстов постов во всех каналах практически 100% ”, — поясняет Алексей Бакланов, вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности.