Глава Тинькофф Станислав Близнюк рассказал, почему нельзя хранить сбережения в долларах

Вложение в доллары становится для россиян все более опасным. Западные санкции и участие американских банков в цепочках обслуживания валютных переводов повышают риски для клиентов. О перспективах доллара и о том, чем грозит сложившаяся ситуация обычным гражданам, пояснил председатель банка Тинькофф Станислав Близнюк.

По словам руководителя банка, доллар в последние месяцы перестал быть «тихой гаванью» для инвесторов и перешел в разряд рисковых активов. Именно поэтому в банке Тинькофф принимают меры для стимулирования клиентов переводить сбережения в более надежные направления. «Многие годы россияне воспринимали доллар как один из самых надежных инструментов для сбережений. Но сегодня он и стремительно превращается в источник риска для вкладчика», – говори он, добавляя, что банки предлагают вкладчикам все больше альтернатив, пишут «Ведомости».

Не только Тинькофф, но и многие другие банки уже взяли курс на отказ от доллара, изменение своих балансов в другую сторону. Вводятся различные комиссии и ужесточаются условия по переводам в системе SWIFT. К подобным мерам уже прибегли Райффайзен, банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», Ситибанк и так далее.

В случае с банком Тинькофф нововведения коснулись входящих переводов, на которые была введена комиссия, а также лимитов по исходящим переводам по системе SWIFT. Кроме того, был повышен порог на хранение валюты на счетах без комиссии до 10 тысяч долларов. Все эти меры ожидаемо вызвали ожесточенные споры в социальных сетях.

Станислав Близнюк пояснил, что данные действия со стороны банка не связаны с желанием заработать на комиссиях. «Мы умеем зарабатывать и без «шоковой терапии», это призыв клиентам срочно менять паттерны поведения», – говори он. Дело в том, что в инфраструктуре переводов большую роль играют американские банки, и на фоне западных санкций любой банк в любой момент может оказаться отключенным от SWIFT, что сделает такие переводы в принципе невозможным. Для любых транзакций со счетами россиян западные банки вводят дополнительные проверки, снижая лимиты на число переводов. Ввиду всего перечисленного ради сохранения возможности переводов в системе SWIFT банку приходится менять правила.

По словам Близнюка, Тинькофф в любом случае на стороне клиентов, поэтому задача банка – предложить россиянам альтернативы и заставить задуматься о смене способа сбережений и накоплений.

По его словам, гораздо более привлекательными сегодня выглядят вложения в драгметаллы и ценные бумаги, а также в другие валюты вроде юаня и гонконгского доллара.