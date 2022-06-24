 

“Утро в борделе”: распластавшаяся на ложе Волочкова отдала самое ценное

24.06.2022, 22:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С годами экс-прима Большого театра, кажется, становится все более откровенной со своими поклонниками. В соцсетях балерина часто делится личными снимками, за которые ее нещадно критикуют, однако она не обращает внимания на хейт и продолжает делать то, что ей нравится. Например, сегодня Анастасия Волочкова показала фото из собственной спальни, на котором она распласталась на роскошном ложе.

Для съемки артистка нарядилась в кружевное черное боди. Облаченная в столь откровенный наряд звезда кокетливо согнула ногу, сверкнув оголенным бедром. В посте Волочкова призналась, что очень любит свой дом, но не пожалела его даже как самое ценное и любезно отдала для съемок собственного клипа, превратив в павильон.

Подписчики Волочковой довольно скептически отнеслись к очередному провокационному снимку звезды, а некоторые и вовсе были шокированы. Люди принялись иронизировать над балериной в комментариях.

“Утро в борделе”, “Заставка – фильм для взрослых 18+”, “Шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем”, “Пошлость во всем”, – описали увиденное пользователи.

Кто-то из фанатов также справедливо заметил, что от злоупотребления фотошопом на снимке в спальне Анастасии Волочковой даже прогнулась стена, а фотообои с нарисованными на них книгами вызвали отдельный приступ смеха.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.22 / Обозреватель NYT напоминает, что коронавирус никуда не исчез

27.05.22 / Global Times – эксперименты Пентагона с использованием насекомых повышают риск возникновения нового биологического оружия

25.06.22 / BFM TV – Франция вернёт удалёнку, чтобы пережить отключение от российского газа

08.12.21 / Свадьба со Смоловым, роскошная жизнь и вилла на Карибах: как живет 19-летняя внучка Бориса Ельцина

17.01.22 / Цены на коктебельский специалитет остались прежними

09.06.22 / Россия наращивает поставки нефти в Азию на фоне европейских санкций

26.06.20 / СМИ: Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

18.05.21 / Мессинг: после 2021 года на Землю придет Великий Пророк

22.09.20 / А были ли они людьми?

25.02.21 / Школьникам запретят играть в компьютерные игры больше двух часов в неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика