“Утро в борделе”: распластавшаяся на ложе Волочкова отдала самое ценное

С годами экс-прима Большого театра, кажется, становится все более откровенной со своими поклонниками. В соцсетях балерина часто делится личными снимками, за которые ее нещадно критикуют, однако она не обращает внимания на хейт и продолжает делать то, что ей нравится. Например, сегодня Анастасия Волочкова показала фото из собственной спальни, на котором она распласталась на роскошном ложе.

Для съемки артистка нарядилась в кружевное черное боди. Облаченная в столь откровенный наряд звезда кокетливо согнула ногу, сверкнув оголенным бедром. В посте Волочкова призналась, что очень любит свой дом, но не пожалела его даже как самое ценное и любезно отдала для съемок собственного клипа, превратив в павильон.

Подписчики Волочковой довольно скептически отнеслись к очередному провокационному снимку звезды, а некоторые и вовсе были шокированы. Люди принялись иронизировать над балериной в комментариях.

“Утро в борделе”, “Заставка – фильм для взрослых 18+”, “Шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем”, “Пошлость во всем”, – описали увиденное пользователи.

Кто-то из фанатов также справедливо заметил, что от злоупотребления фотошопом на снимке в спальне Анастасии Волочковой даже прогнулась стена, а фотообои с нарисованными на них книгами вызвали отдельный приступ смеха.