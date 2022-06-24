С бахромой, завышенной талией и цвета шампань: эффектные модели юбки-саронг для свадьбы, выпускного или вечеринки

Наиболее подходящим вариантом для разного рода торжественных мероприятий вроде свадеб, выпускных, юбилеев является, конечно же, платье. Однако в последние годы в моду вошли и другие варианты вечерней праздничной одежды, которые также могут смотреться просто великолепно. И одной из таких трендовых вещей является юбка-саронг. Моделей таких юбок существует множество. И все они отлично подходят для праздничных мероприятий.

С завышенной талией

Очень элегантно и гламурно на свадьбе или вечеринке будет смотреться, к примеру, монохромная фиолетовая юбка-саронг с бантом на поясе и завышенной талией. Такая яркая юбка, безусловно, привлечет внимание к своей обладательнице. Сочетать юбку можно с оригинальной блузкой того же цвета.

С цветочным принтом

Цветы, безусловно, являются одним из главных трендов нынешнего сезона. Юбки-саронг с таким принтом выглядят не только модно, но и очень элегантно. Блузку к такой юбке рекомендуется подбирать под цвет рисунка. Это позволит создать гармоничный образ.

С бахромой

Юбка с бахромой отлично подойдет для торжественного мероприятия в летнее время. Такой вариант допускается сочетать не только с туфлями на каблуке, но и с более легкими и подходящими для теплого сезона босоножками. Бахрома может быть акцентной деталью юбки или ее может быть очень немного.

Сдержанные черные

Маленькое черное платье — классический наряд, неплохо подходящий для вечеринок. То же самое касается и черных юбок-саронг. Этот вариант можно сочетать, к примеру, с широкой белой рубашкой. Черные босоножки на каблуке дополнят такой изысканный образ. Рубашку лучше выбирать атласную, чтобы комплект не смотрелся слишком скучно и официально. В особенности хорошо такой образ подойдет для корпоративных мероприятий.

Короткие летние модели

Тем, кто предпочитает смелые фасоны, отлично подойдет юбка-саронг мини. В этом сезоне такие юбки модно сочетать с широкими блузками и пиджаками оверсайз. В тренде также асимметрия, пуговицы и молнии. Удобной мини-юбку сделают небольшие карманы.

Юбки цвета шампань

Как и цветочные принты, в этом году в большой моде одежда цвета шампань. Юбка-саронг в таком оформлении будет выглядеть нежно и элегантно. Чтобы сделать образ немного более смелым, этот вариант можно сочетать, к примеру, с блузкой схожего цвета и грубоватой джинсовой строчкой.

Цвет шампань в этом сезоне может быть как матовым, так и блестящим. Последний вариант в особенности хорошо будет смотреться на празднике в сочетании с “металлизированными” босоножками.