Убираем соломенные шляпы. Какие тренды лета уже устарели (и что пришло им на смену)

Есть тренды, которые утратили свою актуальность, а есть те, которые уверенно вошли в моду. Если вы хотите создавать эффектные образы на лето, тогда возьмите на вооружение информацию о том, что устарело, а от чего нельзя отказываться.

«Нет» заниженной талии, «да» купальникам

Штаны с низкой посадкой — это тот тренд девяностых, который должен остаться в девяностых. Сейчас нужно носить брюки, шорты и юбки с высокой талией.

Однозначно приветствуется ношение купального лифа вместо обычного бюстгальтера. Его можно надевать вместе с рубашкой: получится стильный пляжный образ.

«Нет» соломенным шляпкам, «да» шляпам-цилиндрам

Соломенную шляпу еще как-то можно допустить при создании образа в стиле бохо, но, в принципе, от нее лучше отказаться. Еще пару лет назад такой аксессуар был актуален, а сейчас – нет.

Ему на смену пришли шляпы-цилиндры: круглой формы, похожие на панамки. Они могут быть с завязками и без.

«Нет» брюкам-трубам, «да» карго

Брюки-трубы создают весьма строгий силуэт. Плюс в них не так уж удобно ходить летом.

Чего не скажешь о карго. Это комфортные и практичные штаны с большим количеством карманов для хранения вещей. Надев такие брюки, вы можете даже оставить дома сумочку.

«Нет» кафтанам, «да» комплекту из футболки и шорт

Кафтаны — распашная одежда широкого кроя. Она может быть подходящей для пляжа, однако сегодня не в моде.

Для создания модного лука надевайте шорты и футболку (либо майку или блузу).

«Нет» коротким шортам, «да» вязаным платьям

Ультракороткие шорты — тренд девяностых. Раньше такая вещь считалась стильной, сейчас же она не в моде. А все потому, что способствует созданию достаточно вызывающего и провокационного образа.

Скажите «да» связанным крючком платьям и легким сарафанам. Даже если они немного просвечивают, все равно это не выглядит пошло. С помощью таких платьев вы сможете создать романтичный летний образ.