Атрибутика ЛГБТ вместо американского флага – корпорации в США борются с патриотизмом

Сети супермаркетов Kroger и Harris Teeter снимают с продажи товары с изображением американского флага и огнестрельного оружия, а также с цитатами отцов-основателей, пишет Fox News. При этом, как отмечает Иэн Прайор из America First Legal, в любом магазине полно гей-атрибутики. Тем временем в американских школах пропагандируется расизм при поддержке образовательных организаций и профсоюзов учителей, подчёркивает Прайор.

Вот статья на FoxNews.com, цитирую: «Окончательное доказательство того, что критическую расовую теорию преподают в наших школах». Автор — Иэн Прайор, сейчас он с нами на связи. Иэн, Вы давно в авангарде этого движения против критической расовой теории. Я слышу от многих людей, что эта теория не преподаётся в школах, они это отрицают. Вы можете продемонстрировать мне доказательства?

ИЭН ПРАЙОР, старший советник America First Legal: Да, конечно. И наша статья появилась благодаря иску в другом школьном округе, в Пенсильвании. Там один из родителей, Бен Ауслендер, пришёл посмотреть материалы, которые использовала для подготовки учителей организация Pacific Educational Group. Его выгнали, потому что, когда он смотрел эти материалы, он делал записи в телефоне. И он подал иск в федеральный суд, заявив, что его права на свободу слова были нарушены.

В рамках иска были предоставлены эти документы. Это 166 страниц от Pacific Educational Group. И вы сейчас видите на экране… Это лишь один слайд, но из него ясно, что критическая расовая теория играет во многом центральную роль в их «плане действий по преобразованию школы».

Вся презентация, которую они демонстрируют учителям, крутится вокруг критической расовой теории. Как вы должны смотреть на вещи, как вы должны учить чему-то, как объяснять материал через призму критической расовой теории.

А профсоюз учителей, Иэн… Они полностью поддерживают критическую расовую теорию и продвигают её по всей стране?

ИЭН ПРАЙОР: Думаю, мы видели это в прошлом году. Два главных профсоюза учителей, AFT и NEA, полностью поддерживают то, что они называют «социальной справедливостью», — а это не более чем критическая расовая теория.

Опять-таки вы видите это сейчас на экране: «Что такое белизна?» В этих материалах для подготовки учителей приводится целый список черт, якобы присущих белизне. Такие вещи, как вежливость, пунктуальность, научный метод, усердная работа, планирование на будущее. Это же расизм — говорить, что эти черты присущи одной расе. Более того, это расизм — утверждать, что эти черты не присущи всем. Да ладно, как вы можете говорить, что люди не работают усердно, если не принадлежат к конкретной расе? Это полный бред!

И, скажем откровенно, это отвратительно! Я так считаю.

Иэн, я хочу, чтобы Вы прокомментировали решение Kruger и ещё одной сети супермаркетов, Harris Teeter, убрать с полок своих магазинов проамериканские товары. В частности, убирают чехлы с изображением огнестрельного оружия и американского флага и предметы с надписями: «Дайте мне свободу или смерть». Вы видите их сейчас на экране. Они сняли с продажи эти товары. Что происходит? Нельзя демонстрировать проамериканские взгляды в супермаркете?

ИЭН ПРАЙОР: Да, нельзя демонстрировать проамериканские взгляды, зато можно выказывать поддержку Месяца гордости (сексуальных меньшинств. — ИноТВ). Зайдите в любой супермаркет, в любой магазин, и вы увидите там флаги ЛГБТ и атрибутику ЛГБТ. Но когда речь идёт об американской атрибутике, патриотизме, американских флагах, цитатах Патрика Генри, это, по-видимому, чересчур. Магазины такого терпеть не могут.

Знаете присказку: «Стал «прогрессивным» — стал банкротом»? Это мы сейчас и видим. Мы видим, как эти большие магазины, принадлежащие американским корпорациям, вводят «прогрессивные» ценности во всё, что делают. И в конце концов они за это расплачиваются, когда к ним перестают ходить покупатели, а их акции начинают падать в цене. Точно так же было с Disney.

Как Вы считаете, вы побеждаете в этой битве с критической расовой теорией?

ИЭН ПРАЙОР: Знаете, это долгая борьба. И я думаю, что она только начинается. И мы по-настоящему вступили в эту борьбу в последние полтора года, и родители поняли, что происходит в школах. Но такие проблемы не решаются за год или два, нужно целое поколение, чтобы вернуть нашу систему образования к основам.



Звучит совершенно ужасно. Иэн Прайор, Вы делаете хорошую работу, большое спасибо, что уделили нам время сегодня. Я Вам признателен.

ИЭН ПРАЙОР: Спасибо, что пригласили.



Дата выхода в эфир 22 июня 2022 года.