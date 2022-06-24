Скандалы: Текслер засыпает Кремль PR-прожектами на фоне коррупционных скандалов

Челябинску пообещали ЧП с жертвами

Вслед за завершившимся в Москве «Водным конгрессом» власти Челябинской области решили открыть собственный форум, посвященный экологическим проблемам воды. Впрочем, еще до старта мероприятия его целесообразность вызвала сомнения у отраслевых специалистов – на обсуждении не ожидают ни крупных федеральных чиновников, ни общественников и экологов, которые поднимают наиболее значимые и острые для региона темы. Последних на мероприятие команды губернатора Текслера, судя по всему, вовсе решили не допускать со ссылкой «на слишком обширный круг желающих выступить».

В итоге говорить на форуме планируют об эковолонтерстве и рекреационной составляющей озер, хотя, как подчеркивают активисты, стоило бы обсудить, например, реки, в которые сливают жижу с куриным пометом, или безопасность плотины Шершневского водохранилища. Такие перспективы, со слов наблюдателей, позволяют сделать вывод, что чиновники во главе с Текслером проведут очередное «показательное мероприятие для отчета в Москву», а напряженность у населения будет только расти, особенно, на фоне ряда коррупционных скандалов. К одному из конфликтов активисты уже потребовали подключиться УФСБ, поскольку «смертельное ЧП потом PR-проектами не прикроешь».

В столице Челябинской области 24 июня пройдет Экологический водный форум Южного Урала, курируемый подчиненными губернатора Алексея Текслера. Как заявили организаторы, в мероприятии примут участие представители Минэкологии РФ и именитые независимые эксперты в данной отрасли. Впрочем, как сообщают источники издания, «дискуссия об экологии будет доступна далеко не всем».

Попасть на мероприятие, как считают активисты, смогут лишь «избранные» и «лояльно настроенные к властям представители экологического сообщества». К примеру, с докладом на форум заявлялся руководитель челябинского рыбацкого комитета Михаил Акатьев. Общественник рассчитывал рассказать о реальном положении дел в рыбохозяйственных водоемах Челябинской области, в том числе с учетом обмеления и выкачивания биоресурсов из рек и озер региона.

По данным «Правды УрФО», у общественника запросили доклад, с которым он планировал выступить на форуме, а уже через несколько часов ему пришел отказ в участии. Похожая ситуация повторилась с экологом Надеждой Вертяховской. Член рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды при администрации Челябинска активно в последнее время занимается проблемой расширения улицы Худякова в областном центре. Работы по этому проекту, по ее мнению, несут прямую угрозу для плотины Шершневского водохранилища.

Обсуждать эту проблему на экологическом водном форуме и даже пускать Надежду Вертяховскую на мероприятие подчиненные Алексея Текслера не решились, хотя тематическая площадка в программе присутствует. Наиболее актуальными для Челябинской области организаторы сочли темы о состоянии соленых и пресных озер региона, формировании экологической культуры у населения и развитии волонтерского движения.

Политолог Александр Подопригора отмечает, что подобные PR-проекты не имеют ничего общего с реальной работой на территории Южного Урала. Более того, эксперт не исключает возможные «кадровые решения Кремля». «Здесь не только коррупция и конфликты с населением зашкаливают, но и социальное неблагополучие нарастает из-за слабого управления», – подытожил эксперт.

Жители региона, в свою очередь, называют будущий форум «очередной пустой тратой денег на организацию мероприятия, за счет которого Текслер попытается отчитаться в Москву о работе с экологическими проблемами».

«Это очередная показуха. Мы препирались неделю, чтобы Вертяховскую пустили на мероприятие. Она эксперт с именем и опытом. Доклад подготовила, тезисы выслала. После этого пришел отказ, потому что на мероприятие якобы заявилось слишком много участников. Очередной форум, чтобы Текслеру на камеру поулыбался. Проводят вслед за федеральным, видимо, чтобы быть в тренде и проблемы с водой «отбивать» в информационной повестке», – считает челябинский депутат Елена Вахтина.

Стоит уточнить, что в настоящее время одной из точек напряжения между общественниками, жителями и властями региона стал проект по расширению улицы Худякова в Челябинске, который, по мнению активистов, может обернуться разрушением плотины Шершневского водохранилища. Именно с этой темой активно работала Вертяховская.

Официально сотни миллионов рублей планируется вложить в «спасение от пробок» жителей строящихся в пригороде Челябинска новых микрорайонов, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Между тем общественники и политики говорят о прямой угрозе безопасности жителей города, ведь за счет реализации этого проекта, на который, к прочему, вероятно, планируют завести «близких подрядчиков», существенно возрастет нагрузка на дамбу, куда и упирается магистраль.

«Один только факт, что именно застройщики западного берега Шершней заказывают и оплачивают «независимую» экспертизу проекта, а чиновники мэрии обеспечивают ей «зеленый свет», в любом другом регионе послужил бы поводом для расследования. Надо отдавать себе отчет в том, что коррупция в Челябинске перешла в новое качество: она превращается из обычного уголовного преступления в угрозу безопасности миллионному городу. На это больше нельзя не реагировать – хотя бы для того, чтобы не искать потом виновников ЧП и смертельных катастроф постфактум», – подчеркнул политолог Александр Подопригора.

Депутат Елена Вахтина, в свою очередь, направила обращение главе УФСБ по Челябинской области Дмитрию Иванову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с расширением улицы Худякова и влиянием проекта на водозапорную конструкцию, которой более 60 лет. Как отмечают активисты, последствия игнорирования проблемы могут быть самыми серьезными, ведь при разработке документации «не запрашивали выводы «Центррегионводхоза» и Уральского управления Ростехнадзора о реальном техническом состоянии ГТС на Шершневском водохранилище и оценку рисков от планируемой нагрузки».

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”