Политолог объяснил востребованность нового миропорядка на основе БРИКС

«Страны ищут различные способы подключения к новым форматам кооперации, и БРИКС, как давно зарекомендовавшая себя структура, дает такие возможности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. В пятницу прошел второй день саммита стран БРИКС с участием приглашенных государств. На встрече выступил президент Владимир Путин.

«Классическая пятерка БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – давно и плотно работает, развивая разнообразные форматы взаимодействия. Самое важное в формате «БРИКС плюс» – как раз «плюсик». К пятерке присоединяется все больше новых стран, которые хотят полного сотрудничества с БРИКС, либо находят для себя альтернативные форматы взаимодействия», – говорит директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков.

С БРИКС так или иначе уже взаимодействуют 13 государств – от Алжира до Аргентины и от Фиджи до Эфиопии. «Эти страны объединяет общий ценностный подход к будущему мироустройству. Страны БРИКС декларируют, а Россия очень ярко выражает и защищает вполне определенную позицию – мировые державы не должны вести себя по принципу «я заберу у тебя все самое лучшее». Сотрудничество должно происходить по принципу взаимного экономического роста не в ущерб кому-либо. Ровно такой же ценностный подход страны формата «БРИКС плюс» видят в сфере безопасности. Собственную безопасность невозможно обеспечивать за счет других государств», – отметил собеседник.

В пятницу прошел второй день саммита БРИКС с участием приглашенных стран. Такой формат называют «БРИКС плюс», так как на нем, кроме стран-участниц, присутствовали: Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

В своем выступлении на саммите президент РФ Владимир Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности с центральной ролью ООН на некие правила, установленные самим Западом. «Безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, – все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», – сказал президент.

Подход стран «БРИКС плюс» в корне противоположен западным, прежде всего американскому подходу в международных отношениях, отметил Егорченков. «Давно выражен запрос на новый миропорядок, который уже формируется. Страны ищут различные способы подключения к новым форматам кооперации, и БРИКС, как давно зарекомендовавшая себя структура, дает такие возможности. Поэтому число участников формата «БРИКС плюс» постоянно возрастает», – указал эксперт.

Как отметил Егорченков, важно, российский лидер в своем обращении к участникам саммита затронул тему, которая в наибольшей степени беспокоит большинство стран мира, включая государства «БРИКС плюс». Речь идет об угрозе продовольственного кризиса. Путин отметил – Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Сообщение президента РФ о возможности увеличить поставки зерна на мировые рынки до 50 млн тонн, укрепляет репутацию нашей страны у незападных государств, отмечает эксперт.

«Проблема прежде всего заключается в потребительском отношении западных стран – Соединенных Штатов, Европы – к тем, кто находится за пределами так называемого золотого миллиарда, – указывает Егорченков. – Россия, наоборот, всегда исходила из того, что нужно помогать странам в различных зонах риска, в том числе поставками продовольствия. Эта помощь оказывается по линии ООН и напрямую. Недавно президент заявлял о том, что поставки зерна из РФ в первую очередь будут осуществляться в те страны, где риски голода наиболее высоки».

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