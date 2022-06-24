 

Захарова: Со стороны России никогда не звучали ядерные угрозы

24.06.2022, 21:05, Новости дня
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Россия никогда никому не угрожала и не угрожает ядерным оружием, следует из комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с завершением первой конференции государств – участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

«Не могут не вызывать недоумение прозвучавшие накануне КГУ в контексте украинского конфликта заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия», а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией «ядерном шантаже». Вновь подчеркиваем: со стороны РФ никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит», – передает ТАСС слова дипломата.

Подход РФ основан лишь на логике сдерживания, отметила Захарова. Тем более в нынешних условиях на фоне украинского конфликта и гибридной войны против России, развязанной странами НАТО, отметила она.

По словам Захаровой, независимо от того, нравится это кому-то или нет, пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн.

Ранее Патрушев заявил о существовавшей угрозе создания ядерного оружия на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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