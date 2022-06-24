На учениях НАТО в Румынии цыгане угнали танк и сдали его в металлолом

После первого дня военных учений НАТО на полигоне вблизи румынской Констанцы неизвестным образом был утерян американский боевой танк M1 Abrams.

Отмечается, что экипаж машины выполнил все поставленные в ходе манёвров задачи и вернул танк в ангар.

По итогам инцидента было возбуждено уголовное дело и начато расследование. Ситуацию усложнило отсутствие видеокамер на складе хранения военной техники. Опрос свидетелей также не дал результатов. Найти утерянный Abrams помог случай. Из-за поломки автомобиля Hummer участник учений из США был вынужден прибегнуть к услугам частной автомастерской, расположенной в промзоне на окраине Констанцы. В одном из помещений возле автосервиса военнослужащий альянса обнаружил в пункте приёма металла 105-мм гладкоствольную пушку, пластины реактивной брони (НЕРА), загрузочный люк, топливные баки и другие составные части танка.

В ходе визита полицейских владелец пункта приёмки металла рассказал, что на танке приезжал “уважаемый в Констанце мужчина”, цыганский барон Овидиу Думитру. Он сдал M1 Abrams за 2 тысячи евро. В течение часа машина была разобрана на запчасти, часть из которых была продана в течение ближайших двух часов через популярную в Румынии интернет-площадку.

Полиция арестовала Думитру по обвинению в краже чужого имущества. Правонарушитель предложил следствию коня или 2 тысячи евро, отказавшись понимать суть претензий. В настоящее время продолжаются следственные действия по поиску лиц, купивших в интернете панели динамической защиты и отсек для снарядов.

На предыдущих учениях в Румынии в неизвестном направлении исчез самолёт.

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