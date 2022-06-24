 

Юрий Шевчук собирается уехать в Израиль

24.06.2022, 20:50, Разное
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Юрий Шевчук стал гостем программы «Гостиный двор», в ходе которой поделился своими ближайшими планами. Как оказалось, лидер рок-группы «ДДТ» собирается, как и некоторые его коллеги, уехать в Израиль.
Из-за сложной геополитической ситуации в мире изменились обстоятельства и для жизни россиян. Так, по мнению рок-музыканта Юрия Шевчука, гастрольная деятельность в РФ «подходит к концу» и скоро практически никто не будет организовывать концерты. Такую мысль он высказал ведущим студии передачи «Гостиный двор» Владом Зерницким. Однако меломаны, давно полюбившие творчество легенды отечественного рока, все же не останутся без возможности и дальше слышать новые песни своего кумира.

Однако для этого им, скорее всего, придется ехать на выступления Юрия Шевчука за пределы Российской Федерации. Музыкант выразил готовность поехать на гастроли в Израиль, куда приглашает и всех почитателей своего таланта. В этой ближневосточной стране он сможет дать концерт в каком-нибудь дворце спорта или на стадионе.

Тем более, артисту очень по нраву как безвизовый режим между РФ и Израилем, так и погодные условия. Шевчук заверил студию «Гостиного двора», что в его приезде с новыми творениями и старыми хитами заинтересована и израильская сторона. Следует отметить, что пока селебрити не говорит о переезде за границу на постоянное место проживания. Многие из отечественных звезд шоу-бизнеса покинули Россию еще в начале марта, однако следовать их примеру Шевчук пока не спешит.

Источник: ctnews.ru



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