Басков призывает решить вопрос о возвращении уехавших из России артистов

Николай Басков высказал свои предложения относительно уехавших из РФ артистов. Певец предлагает решить вопрос о возвращении своих коллег, чьи высказывания называет «подловатыми» и «неэтичными».

После усложнения геополитической ситуации в мире и начала спецоперации некоторые российские селебрити поспешили покинуть страну. Так, выехали за рубеж Земфира, Максим Галкин и Алла Пугачева, Рената Литвинова, Иван Ургант, Семен Слепаков и другие. Кроме того, целый ряд звезд позволил себе критические высказывания в адрес родного государства. В отличие от них, многие отечественные деятели культуры поддержали власти и выступают на концертах в поддержку принятых президентом Владимиром Путиным решений относительно Украины. Подобную точку зрения открыто высказывают актер Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки певцы Олег Газманов и Николай Басков, а также многие другие.

Так, Николай Басков считает критику выехавших коллег «неэтичной» и «подловатой». При этом он не считает, что вопрос о возвращении селебрити является темой исключительно общественной или культурной сферы. Николай Басков уверен, что все, кто не поддержал Россию, еще и нелицеприятно высказывался о родине и ее властях, не должны быть просто прощены. Тему их возвращения должны решать определенные органы, считает артист, не забывая при этом о том, что эмигрировавшие коллеги «хаяли» страну, давшую им столько благ. Как пример певец привел историю с Наргиз Закировой, которой после ее критики РФ запретили въезд в страну на 50 лет.

Стоит отметить, что Николай Басков является обладателем почетных званий Народного артиста не только в Российской Федерации. На пять лет раньше, в 2004 году, певец получил аналогичную награду именно в Украине. Поэтому исполнитель очень близко к сердцу воспринимает все происходящее в этой соседней стране. В то же время, некогда поддерживающая президента и его партию Чулпан Хаматова после отъезда полностью сменила свою позицию, что многие посчитали предательством родины.

Источник: news.ru