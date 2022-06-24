Эмин Агаларов о кризисе в шоу-бизнесе: «Звезды величины Меладзе продолжают собирать полные залы»

Эмин Агаларов высказался о кризисе в шоу-бизнесе, начавшемся с объявления пандемии коронавируса. Артист считает, что не пострадали от него только звезды величины Валерия Меладзе, продолжающие собирать полные залы.

Агаларов рассказал, что сам понес убытки из-за отказа иностранных артистов выступать на его площадках. Переносы концертов составляют 30% от всех заявок. Гастроли стали проходить точечно. Ситуация усугублена недовольством людей, связанным с тем, что в столь напряженные для РФ времена некорректно устраивать развлекательные мероприятия.

«В целом, если тебя зовут Валерий Меладзе, то все залы Нью-Йорка и Тель-Авива будут заполнены. Он заслужил такое внимание, поскольку 30 лет формировал свою библиотеку хитов», – пояснил Агаларов.

Сам Меладзе решил поставить карьеру на паузу. Сложившаяся ситуация заставила его задуматься о возвращении к прежней профессии. Оказалось, до начала творческой деятельности певец занимался глубокой очисткой воды.

Источник: www.starhit.ru