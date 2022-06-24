 

В Филях-Давыдкове готовят к вводу новые корпуса школы-интерната МГУ

24.06.2022, 20:47, Разное
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В Москве есть школы, которыми гордится не только город, но и вся Россия. Например, такой является школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова (СУНЦ МГУ). Здесь обучаются одаренные дети из регионов страны. Они побеждают на олимпиадах и участвуют в научных конференциях самого высокого уровня.

Поскольку многие мечтают учиться в этом заведении, три года назад было принято решение о строительстве еще двух корпусов – учебного и жилого. К настоящему моменту здания уже построены. Они находятся в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугской, 11. Сейчас объекты, рассчитанные на 180 человек, готовят к вводу в эксплуатацию.

Учебный корпус разделен на три части: центральную, четырехэтажную и двухэтажные пристройки спортивного зала и обеденного зала с кухней. Вторые этажи заняли лекционные аудитории, каждая из которых рассчитана на 120 мест. На цокольном этаже – центральный вход, раздевалки, вестибюль и технические помещения.

На первом этаже к зданию учебного корпуса примыкает надземный переход, ведущий к старому учебному корпусу.

В центральной четырехэтажной части расположились кабинеты химии, физики, биологии, универсальные учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, технического черчения и рисования, информатики и вычислительной техники, а на четвертом этаже – компьютерная лингвистическая лаборатория, библиотека с книгохранилищем и зимний сад.

“Сейчас завершаются работы по наружным инженерным сетям и благоустройству территории. Ведется пусконаладка установленного технологического оборудования. Работы финансируются за счет средств федерального бюджета”, – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Кстати, согласно проекту, здесь также сделают спортивный стадион, беговые дорожки, волейбольную площадку и зону легкой атлетики.

Школа-интернат имени А. Н. Колмогорова образована в 1988
году. Система обучения здесь близка к
университетской. Занятия в форме лекций и семинаров дополняются системой
спецкурсов, факультативов, кружков и клубов по интересам.



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