Не наносим средства с ретинолом: 3 важных шага по уходу за кожей и волосами после пляжа

Время, проведенное на пляже, долгожданно, весело и безмятежно. Но, возвращаясь домой или в номер отеля, мы вдруг ощущаем сухость, жжение и дискомфорт. Кожа обезвожена и травмирована, волосы превратились в солому. Даже если вы позаботились о сильной защите, восстановление требуется обязательно. Вот важные этапы.

Очищение лица

Вот вы вернулись с пляжа и… Срочно идите и смойте все солнцезащитные средства с лица, потому что они выполнили свою функцию и в обычной обстановке блокируют поры. Если ваша кожа не раздражена и не покраснела, можно нанести мелкий нежный скраб, предпочтительнее на натуральных ингредиентах вроде коричневого сахара и масла сладкого миндаля. Высушите и нанесите сыворотку или масло. Не используйте средства, содержащие лидокаин, бензокаин или вазелин, поскольку масло удерживает тепло и эти вещества могут вызвать раздражение. Избегайте скрабов с крупным абразивом и продуктов, содержащих ретинол. Они воздействуют на верхний, самый чувствительный слой кожи и могут усилить воспаление, если она поражена. После водных процедур обязательно нанесите увлажняющую маску на основе алоэ или масла розы, но ни в коем случае не с раздражающими маслами цитрусовых. В качестве охлаждающего средства хорошо работает термальная вода, предварительно охлажденная в холодильнике.

Увлажнение тела

Теперь тело. Оно требует неменьшей заботы. Примите настолько холодный душ, насколько возможно, охладите кожу после пляжа. Если кожа не обгорела, используйте мягкую перчатку из люфы, чтобы смыть песок, косметические средства и пот. Используйте питательные и увлажняющие гели для душа. Если кожа слегка загорела и если есть возможность, примите ванну с литром молока. Оно увлажняет, питает, молочная кислота снимает омертвевшие клетки, а витамины успокаивают и уменьшают воспаление. Сразу после душа нанесите большое количество увлажняющего молочка или масла для тела. Предпочтение отдавайте средствам с маслом ши и кокосовым маслом. Если кожа сильно пересушена, то быстро впитает нанесенное средство, тогда через час-полтора нанесите дополнительную порцию.

Позаботьтесь о волосах

Хоть волосы были более устойчивы к солнцу и горячему ветру, о них позаботиться тоже нужно. В вашем пляжном арсенале обязательно должны быть увлажняющие и питательные кондиционеры и маски с маслом ши, миндальным, оливковым или жожоба. Они спасут волосы от расщепления. Не берите в отпуск в жаркие страны фен. В сочетании с жарким солнцем и ветром он только ускорит обезвоживание. Если есть возможность, перед поездкой в отпуск проведите салонную процедуру, которая насыщает волосы гиалуроновой кислотой, так истощение волоса произойдет медленнее. Голову мыть тоже рекомендуется прохладной водой, как и тело, чтобы кожа головы остыла и была способна принимать питательные вещества. Не расчесывайте мокрые волосы, это приводит к истончению и секущимся кончикам. Кончики волос дополнительно питайте маслом утром и вечером, за час до выхода улицу. Многие бренды летом выпускают специальные линейки для отпуска, содержащие повышенную концентрацию питательных веществ.