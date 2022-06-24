Как скрыть впадины на бедрах, если очень хочется надеть джинсы: критерии выбора штанов и актуальные модели

Впадинами на бедрах принято называть ямочки между верхней частью бедра и ягодицами. Они безобидные и обусловлены анатомическими особенностями. Если же вы комплексуете по поводу их наличия, то вот вам несколько советов, как их скрыть.

Джинсы с высокой талией

Такой фасон брюк понравился модницам неспроста: он маскирует большое количество недостатков. Джинсы с высокой талией рекомендуется носить и тем, кто комплексует по поводу и худобы, и тем, кто стесняется полноты.

Если у вас есть впадины на бедрах, то такой фасон также поможет вам скрыть и сделать незаметной данную особенность. Ткань будет красиво ниспадать вниз от талии, не слишком будет облегать бедра. Это как раз то, что вам нужно для «маскировки». А вот от джинсов с низкой талией откажитесь, ведь они как раз-таки подчеркнут и выделят ямочки на бедрах.

Прямой или свободный крой

Подчеркнуть ямочки на бедрах легко: достаточно надеть тесные и облегающие джинсы. Тогда будут видны все впадины и все выпуклости: нужные и ненужные. Вот почему данный вариант однозначно не подходит.

Откажитесь от скинни и тесных брюк в пользу джинсов прямого и свободного кроя. Убедитесь в том, что есть пространство между тканью и вашей кожей.

Фасоны джинсов, которые однозначно подходят, – это мом, бойфренды и любые другие мешковатые модели. Брюки-трубы или клеш от бедра — тоже удачные решения. По крайней мере, они не будут сильно облегать бедра. Убедитесь в том, что покупаете штаны с высокой посадкой. Именно такие сейчас в моде.

Темные оттенки

Джинсы светлых оттенков подчеркивают неидеальность фигуры. Чего не скажешь о брюках темных оттенков. Там уже особенно не видно, где какие впадины или выпуклости. Вот почему вам следует пополнять гардероб темными джинсами.

Если есть возможность, берите джинсы не из классического сине-голубого денима, а на оттенок темнее. Подойдут черные или темно-коричневые брюки.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Другие лайфхаки

Если вы сильно комплексуете по поводу впадинок на бедрах, рассмотрите вариант корректирующего белья с мягкой подкладкой. С помощью такой одежды вы сможете создать идеальный силуэт. Ваша цель — сделать фигуру «песочные часы», то есть бедра более округлыми.

Вы также можете подбирать более длинный верх. Например, носить кардиганы, удлиненные жакеты, туники, тем самым прикрывая паховую область и маскируя особенность своей фигуры в виде ямочек.

Вместо заключения

Впадины на бедрах — это не критично, не страшно, это не является недостатком, дефектом или изъяном. Это просто особенность строения тела, которой вас наградила природа. Полюбите себя, примите свою фигуру. Тогда не придется бросать все силы на то, чтобы отчаянно скрывать то, что вы считаете дефектом.

Вы также можете выполнять комплекс специальных упражнений для того, чтобы избавиться от впадинах на бедрах или сделать их менее заметными. Для этого делайте упражнения для укрепления бедер. Самое простое — это «мостик». Также эффективными являются выпады, удерживание тела в планке, скручивания, приседания. Тренируйтесь от четырех до шести раз в неделю, и довольно быстро увидите положительные результаты.