Четыре месяца с момента эскалации войны в Украине привели к немыслимым потерям

Сегодня Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что продолжающаяся война в Украине, привела к немыслимым человеческим жертвам и разрушениям, а также к потрясениям на мировых продовольственных рынках. На востоке Украины идут ожесточенные бои. Жители этих районов оказались в тисках огня, они отрезаны от международной помощи. ООН стремительно расширяет масштабы своей помощи, однако ко многим жителям страны нет доступа.

– Сегодня исполняется четыре месяца с момента эскалации войны в Украине. Эта война – не что иное, как вереница потерь – потерь жизней, потерь домов, потерь работы, – сказал Амин Авад.

Драматические последствия войны

Он подчеркнул, что война в Украине затронула практически все сферы жизни, вынудила более 12 миллионов украинцев, в том числе миллионы детей, покинуть свои дома и спасаться бегством. Под угрозой оказалось будущее целого поколения. Миллионы людей могут оказаться в нищете. Эта война, как отметил представитель ООН, сотрясла мировые продовольственные рынки, что может обернуться дестабилизацией ситуации далеко за пределами Украины.

ООН расширяет свое присутствие

ООН расширяет свое присутствие в стране, тесно сотрудничая с правительством Украины, а также с более чем 300 местными партнерами из гражданского общества и с международными неправительственными организациями. Благодаря этому сотрудничеству гумпомощь удается доставлять с беспрецедентной скоростью. В настоящее время ООН оказывает поддержку почти девяти миллионам человек.

– На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, мирные жители оказались в ловушке и отрезаны от продовольствия, питьевой воды и электричества. Мы добиваемся гуманитарного доступа в эти районы для оказания помощи гражданским лицам, нуждающимся в срочной помощи, – заявил Амин Авад.

ООН наращивает масштабы помощи

Представитель ООН выразил опасение по поводу того, что конфликт войдет «в затяжную стадию», а это означает, что гуманитарные потребности будут только расти. В этой связи, по его словам, в ООН наращивают масштабы помощи, работают бок о бок с украинским правительством и с народом этой страны.

– Мы рассчитываем при этом на постоянную международную поддержку и внимание к гуманитарной ситуации в Украине, – сказал Кризисный координатор ООН по Украине.

Он напомнил, что не за горами зима, которая может привести к росту угроз для жизни миллионов людей. Гуманитарные организации уже сейчас готовят план оказания помощи украинскому народу в предстоящую суровую и долгую зиму. Однако их возможности ограничены, особенно в контексте энергетического кризиса.

– Для поддержки Украины в решении насущных энергетических потребностей требуются согласованные усилия государств, – подчеркнул Амин Авад.

По его словам, нужна скоординированная помощь миллионам перемещенных лиц в Украине. Сегодня, в связи с запуском Плана действий по перемещению лиц внутри страны, Генеральный секретарь высказался за долговременные решения проблем внутренних беженцев.

Генеральный секретарь продолжает также искать способы смягчения глобальных последствий разрушительного воздействия войны на продовольственную безопасность, стремясь разблокировать критически важную торговлю зерном и сырьевыми товарами.

– Организация Объединенных Наций будет продолжать свои неустанные усилия по реагированию на создавшуюся ситуацию. Война должна закончиться сейчас. Нам нужен мир в Украине, – отметил Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.