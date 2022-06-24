Скандалы: Пейзажи и бюджет будут космическими, а мост — пешеходным

Близкий к Володину фонд обнародовал проект пляжа под саратовским мостом

Не прошло и полутора лет как в Саратове презентовали проект планировки пляжа под мостом «Покровские пески». В лучших традициях одного из консорциумов-финалистов территория отдана под развлечения. Открытыми остаются вопросы с доставкой туда посетителей, стоимостью проекта и сроками его реализации. 21 апреля прошлого года было издано постановление мэра Саратова, разрешающее благотворительному фонду поддержки гражданских инициатив «Созидание» разработать проект планировки двух кадастровых кварталов, включающих в себя пляж.

Как писал БВ, фонд вообще подрядился делать ПП для всех пяти отданных под развитие локаций — Глебучева оврага, Соколовой горы, старого аэропорта, городского пляжа Покровские пески и Зеленого острова.

Месяцем ранее на церемонии оглашения победителей международного конкурса архитектурных концепций ДОМ.РФ и благотворительный фонд выступили сторонами в договоре пожертвования с мэрией города. При этом фонд не обязан проводить тендеры на эти работы, отчитываясь о своих тратах лишь в ежегодных отчетах.

Мэрия рекомендовала потратить на разработку ПП один год, однако времени это заняло явно больше. Фонд подрядился провести геологические, гидрометеорологические, экологические и инженерные изыскания, а проект планировки разработать в соответствии с концепциями консорциумов-победителей международного конкурса. Один из них — Karres en Brands (Нидерланды), Mandaworks (Швеция) и Kosmos (Россия), второй — Arteza, Megabudka, Citymakers, Студии транспортного проектирования и биофака СГУ. Причем теперь из двух победителей упоминается лишь консорциум, состоящий исключительно из российских компаний. Второй, видимо, отсеян как «недружественный».

Из описания проекта планировки следует, что ежедневное число посетителей пляжа — 1020 человек, в расчете не менее 5 метров для 1 человека. Доставлять такое количество людей планируется в основном по воде — запланировано строительство нового причала. При этом же говорится об уже организованной доставке на пляж с помощью автобусов, но «проектом предусмотрена организация пешеходных путей сообщения с возможностью проезда спецтехники и велодорожек».

Где именно на мосту будут организованы такие пешеходные дорожки кроме уже действующих проходов — неизвестно. Впрочем, есть две версии — выделенная полоса на мосту (сейчас там три полосы) или полное его закрытие и превращение в пешеходный после строительства нового моста ниже по Волге. Речь об этом, кстати, шла в марте прошлого года: тогда оба консорциума-финалиста заявили, что парковки на мосту для транспорта — не решение проблемы.

Представитель Kosmos Леонид Слонимский отмечал, что задача архитекторов не в этом, а руководитель проекта Citymakers Анастасия Колчина тогда заявила, что мост Саратов-Энгельс устаревает — по ее данным, ему осталось жить 15 лет и в городе уже есть планы по строительству нового моста.

— Мы видели себе что мост станет все более вело-пешеходным. Сначала будет организована узкая велодорожка, а со временем из него можно будет сделать пешеходный парк, — заметила она.

В целом со ссылкой на концепцию победителей говорится о том, что пляж должен стать местом для творчества и самовыражения.

— Предусмотрено кроме функций, характерных для пляжа, размещение фестивальной площадки для проведения музыкальных фестивалей и спортивных событий, размещение кемпингов, на всем протяжении располагаются смотровые вышки, бассейн, пешеходные трассы, велодорожки и причал для водных видов транспорта. Доминантой станет спуск с моста для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.

Спуск с моста приводит к активной зоне, которая перетекает в фестивальную зону и заканчивается рекреационной зоной. Активная зона начинается от входной зоны, представленной двойным пандусом, по которому обеспечивается комфортный спуск для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями. Для маломобильных групп населения дополнительно предусмотрен спуск на лифте.

Значительную часть активной зоны занимает спортивно-игровая зона для взрослых и детей с площадками для мини-футбола, пляжного волейбола, баскетбола и площадками для детей. Береговая линия благоустраивается для отдыха и пляжных функций. С энгельсской стороны размещается бассейн для купания детей и не умеющих плавать.

В активной зоне примыкает детская зона, на которой расположена площадка для детей, оснащенная оборудованием, предназначенным для детских игр и отдыха (песочницы, грибки, карусели, горки и т.д.) и зона для купания детей и не умеющих плавать.

В рекреационную зону входит зона озеленения, зона кемпингов с обустроенными площадками, летними домиками и территорией для палаток. Для всех зон предусмотрены зоны обслуживания, в которые входят административные пункты, пункты продажи еды, душ, санузел, пункты проката туристического инвентаря и снаряжения для плавания и ныряния и т.д.

Самая дальняя от моста территория является прогулочной зоной с акцентом в виде арт-объекта «Башня».

Из картинки выше следует, что проект будет реализован в несколько этапов, на первом построят причал. Сколько по времени займет каждый из этапов и вся стройка — не сообщается.

Предусмотрено проектирование объектов местного значения (сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Причем отвод использованных вод предусмотрен в хозяйственно-бытовую канализацию с последующим стоком в р. Волга на расстоянии не менее 100 м ниже по течению от границы пляжа. Интересно, в эти 100 метров уже попадает пляж покорителей космоса или еще нет.

Из второго тома ПП следует, что кафе рассчитаны на 20 мест, 9 туалетов — на 1000 посещений в сутки каждый. Также на территории будет 11 летних домиков (кемпингов) на 33 посетителя.

При этом ни в одном из томов ничего не сказано о том, что делать с размытием пляжа. Как известно, это искусственное сооружение, раньше ежегодно песок на нем регулярно подсыпали, в противном случае пляж может быть смыт течением.

При защите проектов представители иностранного консорциума уделили особое внимание эрозии пляжа, отмечая, что дюновый ландшафт не может быть заполнен большим количеством зданий. А специально для него была разработана типология зданий, «которые работают как для людей, так и для экологии».

Остается надеяться, что этот факт будет учтен при разработке более подробной документации. А факт эрозии и необходимости ежегодно обновлять песок будет отражен и в бюджете стройки. Кстати, о нем пока неизвестно абсолютно ничего, хотя во втором томе упоминается, что за безопасность пребывания отвечает некий владелец пляжа.

Сейчас им является мэрия Саратова, сдавая его в аренду по конкурсу. Однако подвод коммуникаций, устройство причала и всех сооружений явно потребует больших вложений. Здесь речь может идти о концессии, по итогам которой концессионер может стать и оператором пляжа. Экономических характеристик преобразования пляжа в модное место тоже пока нет.

Справка «БВ». Фонд «Созидание», созданный в Саратове в 2017 году, известен как участник строительства Предуниверсания СГУ и дома для переселенцев из ветхого жилфонда в Елшанке, проекты реализовывались по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Учредителем до 20 сентября прошлого года являлся «Саратовский центр гражданских инициатив». Однако в тот же день и центр лишился своих учредителей — Тамары Тупиковой, Евгения Ускова, общественника Всеволода Хаценко и ректора Саратовской консерватории Александра Занорина. В настоящее время в открытых источниках нет информации об учредителях обеих организаций. В 2020 году фонд «Созидание» потратил на дом в Елшанке еще 4,8 млн рублей, 64 млн — на реконструкцию стадиона «Спартак» и 51 млн рублей на восстановление фонтана «Мелодия». Согласно отчету за прошлый год в фонд поступило 46,7 млн рублей (в 2020 году — 65 млн рублей), потрачено было 35,2 млн рублей (в 2020 году — 120 млн рублей), больше всего фонд потратил в 2019 году — 262,2 млн рублей.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”