В США выступили против досмотра Россией украинских судов

Власти США против того, чтобы Россия досматривала суда Украины, которые будут выходить из украинских портов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о консультациях по вывозу продовольствия Черным морем.

«По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», – сказал руководитель Госдепа на пресс-конференции в Берлине, где принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи, передает ТАСС.

Помимо этого, американский госсекретарь утверждал, что США устраняют непредумышленные последствия своих санкций, чтобы содействовать преодолению продовольственного кризиса. «Мы исключили из-под санкций продовольствие, удобрения, а также то, что необходимо для их вывоза из России. <…> Если в результате [рестрикций возникали] какие-то сложности [с вывозом продовольствия], это было непреднамеренно, мы работаем над этим и делаем так, чтобы мы могли облегчить экспорт продовольствия», – заверил Блинкен.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств РФ и Турции по вывозу украинского зерна.

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