В мире: Защиту русских в Германии поручили уроженцу Казахстана

В Германии выбрали уполномоченного по защите прав русских – депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгения Шмидта. Омбудсмен уже проанонсировал и создание специального правозащитного общества по защите русскоязычных.

Поможет ли это защитить наших соотечественников в Германии от нападок и дискриминации, а также снизить уровень русофобии в немецком обществе?

На этой неделе на заседании фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в немецком парламенте – Бундестаге – депутат Евгений Шмидт был выбран уполномоченным по правам русских в ФРГ. К парламентарию смогут обращаться, в том числе за юридической помощью, наши живущие в Германии соотечественники в случае дискриминации и нарушения их прав, информирует «Интерфакс». Кроме того, Шмидт проанонсировал создание некоммерческой организации против дискриминации выходцев из России. «В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности», – выступая во вторник, подчеркнул депутат.

В четверг начался процесс регистрации новой правозащитной НКО, которая получила название VADAR (Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии). По этому поводу учредители новой структуры записали видеообращение перед зданием Бундестага, в котором пообещали – все, обратившиеся в организацию с жалобами на дискриминацию, преследования или нападения, получат юридическую помощь.

«Мы будем активно действовать против всех – будь то обыкновенный житель или чиновник, представитель власти или политик – если они нарушат сплоченность в нашем обществе», – заверяют учредители правозащитного общества. «Я буду выступать за создание в Совете Европы целевой группы, последней инстанции против дискриминации всех видов», – рассказал один из инициаторов создания VADAR, член делегации бундестага в ПАСЕ Харальд Вейль.

«С началом конфликта в Украине русскоязычные сограждане стали жертвами издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия. Германия – правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране», – подчеркнул бывший депутат немецкого парламента от АдГ Ульрих Ойме, который избран главой Ассоциации. Ойме известен как один из немногих европейских парламентариев, которые признали референдум в Крыму 2014 года. Более того, германский политик побывал в Донецке. Неудивительно, что политик столкнулся с политическим давлением на родине.

Инициатор создания VADAR, 46-летний Евгений, или, по-немецки, Ойген Шмидт – единственный выходец из бывшего СССР, избранный в прошлом году в новый состав парламента. Депутат – уроженец Казахстана, в 25 лет переехал в Германию. В бундестаге он входит в комитет по международным делам и возглавляет германо-центральноазиатскую парламентскую группу. В руководство новой НКО вошли действующие законодатели земельного уровня – например, русскоязычный депутат парламента Гамбурга, уроженка Омска Ольга Петерсен и член берлинского ландтага Гуннар Линдеманн, который был наблюдателем на выборах в ДНР и участвовал в экспертной встрече в Луганске.

«Я считаю, особенно в последнее время, нападки на русскоязычных сограждан были очень резкими», – отметила Петерсен. Берлинский депутат Линдеманн рассказал – в округе Марцан-Норд, от которого он избран, живет около 10 тысяч немцев – выходцев из РФ и этнических русских.

«С начала кризиса в Украине произошли многочисленные нападения, покушения на этих людей

в моем избирательном округе, прокалывали колеса автомобилей службы по уходу за больными, было посягательство на школу Ломоносова, где обучают детей», – рассказал депутат.

«С февраля этого года положение русских в Германии стало менее стабильным чем было раньше. Нельзя говорить об ущемлении прав русских по таким сферам, как образование и так далее. Но в целом негативные тенденции есть. «Cancel culture», безусловно, затронула русскоязычное население», – комментирует ВЗГЛЯД Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Судя по сообщениям в соцсетях, соотечественники в ФРГ столкнулись с ростом русофобии с самого начала спецоперации на Украине, отмечала живущая в Германии журналист Марина Хакимова-Гатцемайер , которая привела некоторые сообщения представителей русской общины. «После урока о «страшной и ужасной» РФ весь класс налетел на ребенка переселенцев из бывшего СССР, даже не из России. Кричали: «Maxim, du bist Russe!» (Максим, ты русский!), свалили его и весело пинали», – информирует один из пользователей. «Знакомого во Франкфурте уволили с работы. У него жена и дочь. 11 лет живут в Германии», – рассказывает другой.

Судя по заявлениям парламентского омбудсмена Шмидта, и руководителей НКО, созданной под эгидой «Альтернативы для Германии», теперь люди, столкнувшиеся с дискриминацией, смогут рассчитывать на помощь. Впрочем, ряд немецких русскоязычных политиков скептически оценивает инициативу.

По словам экс-бундестага от той же АдГ Вальдемара Гердта, ранее Шмидт публично отказывался защищать права российских немцев. «Делами русскоговорящих должна заниматься надпартийная организация, – подчеркнул собеседник. – Попытки создать подобную НКО, которая бы проталкивала сугубо партийные интересы среди российских немцев, предпринимались и раньше. Таких ставленников мы видели от Христианско-демократического союза, от Социал-демократической партии Германии и других партий. Русскоговорящая диаспора – это намного больше, чем то, что пытается сейчас создать фракция по инициативе Евгения Шмидта, который в свое время публично отказался защищать интересы российских немцев. Сегодня ему это интересно и политически выгодно».

Нужды российских немцев «не могут ограничиваться только партийной программой одной партии», считает Гердт. «Есть возглавляемый мною Международный совет российских немцев. Он был создан двумя общероссийскими съездами российских немцев, продолжателями большого дела – Движения возрождения. Эта организация является не только внепартиной, но и интернациональной, объединяя интересы российских немцев в Латинской Америке, странах СНГ и в Германии. Было бы правильней поддержать то, что уже есть, чем создавать что-то карманное под себя», – резюмировал Гердт.

Надо учесть, что партия «Альтернатива для Германии», хотя и довольно радикальная, но все-таки – парламентская политическая сила, со своей стороны отмечает Ткаченко. «Поэтому сам факт создания организации и уполномоченного значит, что эта повестка – часть политической системы Германии, – указывает эксперт. – Насколько эффективна будет работа с этой повесткой, покажет только время. Однако, экономика Германия приближается к кризису, обвиняется в этом Россия. Поэтому омбудсмену, который взял на себя защиту прав наших соотечественников, будет чем заняться».

Вместе с тем, что касается перспектив созданной организации, то вероятнее всего, она будет существовать до следующих выборов в Бундестаг 2025 года, «поскольку создана она скорее из электоральных соображений», отмечает Ткаченко. Ресурсы у нее, конечно, вряд ли будут, но в медийном поле это будет заметный игрок Германии на какой-то короткий период времени», – прогнозирует эксперт.

«Думаю, оценивать это событие стоит как реакцию общества на ущемление отдельной группы, в данном случае выходцев из РФ и русских немцев, – резюмирует Ткаченко. – В Германии сложилось достаточно развитое демократическое общество, поэтому всегда найдутся активисты, которые защитят эту группу. Но не нужно преувеличивать значение этого действия. Это не разворот германской политической системы в сторону лучшего понимания позиции РФ или сотрудничества, но логичная реакция общества».

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