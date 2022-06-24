 

«Газпром» и «Роскосмос» создают совместное предприятие для газификации Луны

24.06.2022, 19:32, Разное
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Руководители двух государственных корпораций нашли способ сохранить доходы в условиях международных санкций. «Газпром» и «Роскосмос» будут совместно газифицировать спутник Земли – Луну.

Сокращение поставок газа за рубеж и аресты счетов резко ограничили валютные поступления Газпрома. С аналогичными проблемами столкнулся и «Роскосмос» – иностранные заказчики отозвали свои заявки на выведение спутников на орбиту. Совместное предприятие «Газкосмос» обеспечит обе корпорации работой как минимум на 20 лет.

– В «Роскосмосе» работает 170 тысяч человек. Всем надо платить зарплату, финансировать девелоперские и патриотические проекты. Оставить корпорацию без заказов – плохая идея. И мы нашли способ получить действительно большой заказ, – сказал на пресс-конференции Дмитрий Рогозин.

«Газкосмос» планирует за счёт российского бюджета опутать Луну сетью газопроводов, газохранилищ и газораспределительных станций. Предполагается, что расстояние от любого места на светлой стороне Луны до ближайшей точки подключения газа не превысит 150 километров.

– Американцы, китайцы и европейцы вынашивают планы освоения Луны. Но когда они прилетят туда, покупать газ им придётся у нас. Вся газовая инфраструктура будет принадлежать нам, мы будем монополистами и сможем диктовать свои условия, – рассчитывает Алексей Миллер.

Проект лунной газотранспортной системы уже почти готов, не решён лишь вопрос доставки на спутник Земли достаточных объёмов газа, труб, компрессоров и персонала. Но партнёры сделали первый важный шаг – Рогозин и Миллер заложили первый камень в фундамент офиса «Газкосмоса» в Филях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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